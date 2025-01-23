Омич получил крупный штраф за незаконный запуск квадрокоптера

Омская транспортная прокуратура наказала омича, который незаконно запускал квадрокоптер в черте города. Правоохранители выяснили, что в ноябре 2024 года мужчина пустил летающее устройство над городом, чем нарушил федеральные правила использования воздушного пространства и указ губернатора Хоценко.