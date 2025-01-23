Омич получил крупный штраф за незаконный запуск квадрокоптера

Posted 23 января, 13:50
Published 23 января, 13:50
Modified 23 января, 13:50
Updated 23 января, 13:50
Омская транспортная прокуратура наказала омича, который незаконно запускал квадрокоптер в черте города. Правоохранители выяснили, что в ноябре 2024 года мужчина пустил летающее устройство над городом, чем нарушил федеральные правила использования воздушного пространства и указ губернатора Хоценко.
Транспортный прокурор решил привлечь владельца квадрокоптера к административной ответственности по ч. 2 ст. 11.4 (нарушение правил использования воздушного пространства), ч. 5 ст. 11.5 КоАП РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации воздушных судов) и оштрафовал на 32 тысячи рублей.
Напомним, что сегодня транспортная прокуратура начала проверку из-за остановки омской электрички на два часа. Предварительной причиной незапланированной стоянки стала неисправность контактной сети.