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Posted 23 января, 10:26

Published 23 января, 10:26

Modified 23 января, 10:26

Updated 23 января, 10:26

Никита Холодилин

Никита Холодилин прокомментировал поражение «Авангарда» в гостях у «Автомобилиста»

23 января 2025, 10:26
Фото: ХК «Авангард». Никита Холодилин
Нападающий стал автором единственной шайбы «ястребов», игра завершилась со счетом 1:2.

Нападающий «Авангарда» Никита Холодилин высказался о втором подряд поражении своей команды. Напомним, что вчера омичи проиграли «Автомобилисту» со счетом 1:2, матч проходил в Екатеринбурге на стадионе «Уралец».

«У нас было неплохое начало, получилось первыми забить, но, к сожалению, в конце периода немного проспали и получили гол в раздевалку. В целом получилась хорошая игра, но где-то не реализовали свои моменты, должны были забивать, но удача была не на нашей стороне», — сказал Холодилин.

Хоккеист также отметил, что команда немного «просела» в заключительном периоде, этим воспользовались соперники и склонили счет в свою пользу.

«Не сказал бы, что хорошо провели третий период, мы в нем пропустили гол, это, конечно, большой минус. Но были моменты, были моменты, чтобы забить, много хороших моментов, но не получилось. Значит, нужно больше работать над реализацией, и чтобы в следующих играх результат был налицо», — добавил он.

После вчерашней игры «Авангард» продолжает занимать шестое место в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, значительно уступая по очкам пятерке лидеров. За 47 игр омичи набрали 51 очко, в то время как у «Металлурга» (пятое место) сейчас их 61.

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Об итогах матча высказался и главный тренер «ястребов» Ги Буше. Он считает, что омичи создавали много опасных моментов, но вратарь соперника действовал надежно. В этом матче, по мнению канадца, «Авангард» должен был набирать очки.

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