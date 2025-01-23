Никита Холодилин прокомментировал поражение «Авангарда» в гостях у «Автомобилиста»

После вчерашней игры «Авангард» продолжает занимать шестое место в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, значительно уступая по очкам пятерке лидеров. За 47 игр омичи набрали 51 очко, в то время как у «Металлурга» (пятое место) сейчас их 61.