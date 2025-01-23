Никита Холодилин прокомментировал поражение «Авангарда» в гостях у «Автомобилиста»

Posted 23 января, 10:26
Published 23 января, 10:26
Modified 23 января, 10:26
Updated 23 января, 10:26
Нападающий «Авангарда» Никита Холодилин высказался о втором подряд поражении своей команды. Напомним, что вчера омичи проиграли «Автомобилисту» со счетом 1:2, матч проходил в Екатеринбурге на стадионе «Уралец».
«У нас было неплохое начало, получилось первыми забить, но, к сожалению, в конце периода немного проспали и получили гол в раздевалку. В целом получилась хорошая игра, но где-то не реализовали свои моменты, должны были забивать, но удача была не на нашей стороне», — сказал Холодилин.
Хоккеист также отметил, что команда немного «просела» в заключительном периоде, этим воспользовались соперники и склонили счет в свою пользу.
«Не сказал бы, что хорошо провели третий период, мы в нем пропустили гол, это, конечно, большой минус. Но были моменты, были моменты, чтобы забить, много хороших моментов, но не получилось. Значит, нужно больше работать над реализацией, и чтобы в следующих играх результат был налицо», — добавил он.
После вчерашней игры «Авангард» продолжает занимать шестое место в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, значительно уступая по очкам пятерке лидеров. За 47 игр омичи набрали 51 очко, в то время как у «Металлурга» (пятое место) сейчас их 61.
Об итогах матча высказался и главный тренер «ястребов» Ги Буше. Он считает, что омичи создавали много опасных моментов, но вратарь соперника действовал надежно. В этом матче, по мнению канадца, «Авангард» должен был набирать очки.