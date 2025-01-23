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Posted 23 января, 09:28

Published 23 января, 09:28

Modified 23 января, 09:30

Updated 23 января, 09:30

Прощание с военнослужащим пройдет 25 января

На СВО при эвакуации раненых погиб 35-летний мобилизованный из Омской области

23 января 2025, 09:28
Фото: 1MI. Прощание с военнослужащим пройдет 25 января
Сюжет
Специальная военная операция
У военнослужащего остались жена и двое детей.

В зоне спецоперации погиб военнослужащий из села Троицкого Омского района Адам Герк. Об этом сегодня, 23 января, сообщили в администрации сельского поселения.

Адам Герк родился в 1989 году в Троицком, учился в местной школе. После получил специальность ветеринара в Омском сельскохозяйственном техникуме. В сентябре 2022 года мужчину мобилизовали. Адам Герк погиб 6 января нынешнего года при эвакуации раненых.

«У Адама остались любящая жена и двое детей, которые всегда будут помнить его как заботливого и преданного мужа и отца. Его мужество, доброта и преданность семье навсегда останутся в наших сердцах», — сообщили в администрации.

Прощание с военнослужащим состоится в субботу, 25 января, с 10:30 до 12:00 в сельском доме культуры «Троицкий» по адресу: село Троицкое, улица Новая, 36а.

Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Адама Герка.

В Омске появится еще одна мемориальная доска с именем погибшего на СВО
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#Евгений Игишев#Общество#Омская область#Семья#Погиб#Прощание#Срочная служба#Специальная военная операция#Троицкое#Соболезнования#Мужество
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