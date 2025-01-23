На СВО при эвакуации раненых погиб 35-летний мобилизованный из Омской области

Адам Герк родился в 1989 году в Троицком, учился в местной школе. После получил специальность ветеринара в Омском сельскохозяйственном техникуме. В сентябре 2022 года мужчину мобилизовали. Адам Герк погиб 6 января нынешнего года при эвакуации раненых.