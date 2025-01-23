gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 января, 07:59

Published 23 января, 07:59

Modified 23 января, 10:22

Updated 23 января, 10:22

Ги Буше

«Мы заслужили большее»: Ги Буше прокомментировал второе поражение «Авангарда» подряд

23 января 2025, 07:59
Фото: ХК «Авангард». Ги Буше
По мнению главного тренера «ястребов», команда сегодня выглядела достойно и была достойна большего.

Вчера, 23 января, Екатеринбурге прошел матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Автомобилистом» и «Авангардом». Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев льда. Единственную шайбу «ястребов» в матче забросил Никита Холодилин. Итог игры главный тренер омичей Ги Буше прокомментировал на послематчевой пресс-конференции.

«Мы знали, что сегодня нам будет непросто. Мы играли против хорошей команды, выбыли два наших ведущих центра. Потеря Маклауда — большой вызов для нашей команды, а во втором периоде выбыл и Прохоркин. Это были сложности, с которыми столкнулись наши ребята, но они отдали абсолютно все, и я считаю, что сегодня мы заслужили большее», — подчеркнул канадский специалист.
«Потрясающий человек»: Ги Буше высказался об игре Вербы в матче с «Автомобилистом»
Узнать подробнее

Буше отметил, что омичи создавали много опасных моментов, но вратарь соперника действовал надежно. В этом матче, по мнению канадца, «Авангард» должен был набирать очки.

«Бывают такие матчи, когда тебе приходит что-то, но ты этого не заслуживаешь, сегодня было не так. Мы создали очень много моментов, их вратарь здорово действовал. Во втором периоде мы действовали хорошо, при отмененном голе в большинстве все решили считаные сантиметры, удача была не на нашей стороне. До большинства противника у них был лишь один бросок за второй период. Мы здорово оборонялись, здорово атаковали, здорово распоряжались шайбой, но очков, к сожалению, не взяли», — добавил он.

Напомним, что это поражение стало вторым подряд для «Авангарда» после череды из шести побед. Всего омичи провели 47 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и располагаются на шестой строчке Восточной конференции, имея 51 очко.

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов вошел в число лучших игроков КХЛ
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Спорт#Хоккей#Авангард#ХК Авангард#Омск#Омская область#Новости#Авангард хоккей#Омский авангард#Авангард Омск#КЦ
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика