«Мы заслужили большее»: Ги Буше прокомментировал второе поражение «Авангарда» подряд

Posted 23 января, 07:59
Published 23 января, 07:59
Modified 23 января, 10:22
Updated 23 января, 10:22
Вчера, 23 января, Екатеринбурге прошел матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Автомобилистом» и «Авангардом». Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев льда. Единственную шайбу «ястребов» в матче забросил Никита Холодилин. Итог игры главный тренер омичей Ги Буше прокомментировал на послематчевой пресс-конференции.
«Мы знали, что сегодня нам будет непросто. Мы играли против хорошей команды, выбыли два наших ведущих центра. Потеря Маклауда — большой вызов для нашей команды, а во втором периоде выбыл и Прохоркин. Это были сложности, с которыми столкнулись наши ребята, но они отдали абсолютно все, и я считаю, что сегодня мы заслужили большее», — подчеркнул канадский специалист.
Буше отметил, что омичи создавали много опасных моментов, но вратарь соперника действовал надежно. В этом матче, по мнению канадца, «Авангард» должен был набирать очки.
«Бывают такие матчи, когда тебе приходит что-то, но ты этого не заслуживаешь, сегодня было не так. Мы создали очень много моментов, их вратарь здорово действовал. Во втором периоде мы действовали хорошо, при отмененном голе в большинстве все решили считаные сантиметры, удача была не на нашей стороне. До большинства противника у них был лишь один бросок за второй период. Мы здорово оборонялись, здорово атаковали, здорово распоряжались шайбой, но очков, к сожалению, не взяли», — добавил он.
Напомним, что это поражение стало вторым подряд для «Авангарда» после череды из шести побед. Всего омичи провели 47 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и располагаются на шестой строчке Восточной конференции, имея 51 очко.