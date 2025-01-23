Метеочувствительные, готовьтесь страдать: магнитная буря накроет Омск в эти выходные

Это явление связано с активностью Солнца, которое оказывает влияние на магнитное поле нашей планеты. Ожидается, что 25 января в Омске пройдет магнитная буря уровня G1. Это означает, что буря будет сравнительно слабой, но все же способна вызвать небольшие сбои в работе спутниковых систем и других технических устройств. Кроме того, она может оказать влияние на самочувствие некоторых людей, особенно тех, кто чувствителен к изменениям в магнитном поле. Люди с такими особенностями могут почувствовать головную боль, усталость или ухудшение настроения.