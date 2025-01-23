Метеочувствительные, готовьтесь страдать: магнитная буря накроет Омск в эти выходные

Posted 23 января, 04:47
Published 23 января, 04:47
Modified 23 января, 04:51
Updated 23 января, 04:51
С 24 января магнитосфера Земли вступит в возбужденное состояние, сообщают ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.
Это явление связано с активностью Солнца, которое оказывает влияние на магнитное поле нашей планеты. Ожидается, что 25 января в Омске пройдет магнитная буря уровня G1. Это означает, что буря будет сравнительно слабой, но все же способна вызвать небольшие сбои в работе спутниковых систем и других технических устройств. Кроме того, она может оказать влияние на самочувствие некоторых людей, особенно тех, кто чувствителен к изменениям в магнитном поле. Люди с такими особенностями могут почувствовать головную боль, усталость или ухудшение настроения.
Однако буря не будет достаточно сильной, чтобы вызвать серьезные проблемы. Ситуация начнет стабилизироваться 26 января, и магнитное поле Земли вернется к нормальному состоянию.
Напомним, ранее Город55 писал, что в ближайшие несколько дней жителей Омской области ждут морозы до -30 градусов.