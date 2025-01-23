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Posted 23 января, 04:47

Published 23 января, 04:47

Modified 23 января, 04:51

Updated 23 января, 04:51

Омичи почувствуют изменения в состоянии уже в эти выходные

Метеочувствительные, готовьтесь страдать: магнитная буря накроет Омск в эти выходные

23 января 2025, 04:47
Фото: Изображение Midjourney. Омичи почувствуют изменения в состоянии уже в эти выходные

В эти выходные метеочувствительные омичи будут особенно страдать

Жителей Омска ожидает магнитная буря уровня G1.

С 24 января магнитосфера Земли вступит в возбужденное состояние, сообщают ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.

Прогноз магнитных бурь с 23 января по 25 января 2025 года
Прогноз магнитных бурь с 23 января по 25 января 2025 года. Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Это явление связано с активностью Солнца, которое оказывает влияние на магнитное поле нашей планеты. Ожидается, что 25 января в Омске пройдет магнитная буря уровня G1. Это означает, что буря будет сравнительно слабой, но все же способна вызвать небольшие сбои в работе спутниковых систем и других технических устройств. Кроме того, она может оказать влияние на самочувствие некоторых людей, особенно тех, кто чувствителен к изменениям в магнитном поле. Люди с такими особенностями могут почувствовать головную боль, усталость или ухудшение настроения.

Однако буря не будет достаточно сильной, чтобы вызвать серьезные проблемы. Ситуация начнет стабилизироваться 26 января, и магнитное поле Земли вернется к нормальному состоянию.

Напомним, ранее Город55 писал, что в ближайшие несколько дней жителей Омской области ждут морозы до -30 градусов.

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#Диана Рязанцева#Погода#Омск#Солнце#Магнитная буря#Морозы#Магнитосфера#Самочувствие
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