Из-за нестабильной погоды в Омске произошло почти 200 ДТП за сутки: есть пострадавшие

Отметим, что ситуация была напряженной с самого утра: с 7:00 до 10:00 случилось 28 аварий без пострадавших. Почти все произошли в городе. Так, например, около семи утра мужчина на иномарке сбил 10-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребенку понадобилась помощь медиков.