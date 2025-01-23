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Posted 23 января, 05:31

Published 23 января, 05:31

Modified 23 января, 05:41

Updated 23 января, 05:41

Снежная буря в Омск6е: почти 200 ДТП и десяток пострадавших

Из-за нестабильной погоды в Омске произошло почти 200 ДТП за сутки: есть пострадавшие

23 января 2025, 05:31
Фото: 1MI. Снежная буря в Омск6е: почти 200 ДТП и десяток пострадавших
17 человек получили травмы.

Вчера, 22 января, Омск постигло резкое ухудшение погодных условий: сильный снегопад и порывистый ветер вызвали множество аварий. В результате в городе произошло 186 ДТП без пострадавших и 8 аварий с пострадавшими, в которых травмированы 17 человек. Об этом рассказала Городу55 начальник отделения пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Омской области Наталья Бобылева.

Отметим, что ситуация была напряженной с самого утра: с 7:00 до 10:00 случилось 28 аварий без пострадавших. Почти все произошли в городе. Так, например, около семи утра мужчина на иномарке сбил 10-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребенку понадобилась помощь медиков.

Большое количество ДТП произошло из-за резкого падения температуры до -23 градусов, а также сильного снегопада и ветра, который достигал 25 м/с. Загруженность дорог утром была оценена в 10 баллов, а вечером немного снизилась до 9 баллов.

Напомним, сегодня, 23 января, ситуация не улучшится — ожидается похолодание до -27 градусов и продолжение ветра, а с утра омичи уже успели постоять в 9-балльной пробке. Ранее Город55 подробно писал, к чему привело резкое изменение погоды в Омске.

Наледь на дорогах: во время жуткой метели в Омске произошло 28 ДТП
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#Диана Рязанцева#ДТП#Погода#Снегопад#Омск#Аварии#ГИБДД#Температура#Ветер#Медики
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