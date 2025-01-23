Из-за нестабильной погоды в Омске произошло почти 200 ДТП за сутки: есть пострадавшие

Posted 23 января, 05:31
Published 23 января, 05:31
Modified 23 января, 05:41
Updated 23 января, 05:41
Вчера, 22 января, Омск постигло резкое ухудшение погодных условий: сильный снегопад и порывистый ветер вызвали множество аварий. В результате в городе произошло 186 ДТП без пострадавших и 8 аварий с пострадавшими, в которых травмированы 17 человек. Об этом рассказала Городу55 начальник отделения пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Омской области Наталья Бобылева.
Отметим, что ситуация была напряженной с самого утра: с 7:00 до 10:00 случилось 28 аварий без пострадавших. Почти все произошли в городе. Так, например, около семи утра мужчина на иномарке сбил 10-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребенку понадобилась помощь медиков.
Напомним, сегодня, 23 января, ситуация не улучшится — ожидается похолодание до -27 градусов и продолжение ветра, а с утра омичи уже успели постоять в 9-балльной пробке. Ранее Город55 подробно писал, к чему привело резкое изменение погоды в Омске.