Экс-мэр Тобольска планирует запустить бизнес с омским предпринимателем

По словам Елфимова, реализация задуманного займет не менее года, так как предстоит пройти многочисленные согласования. Строительство обойдется примерно в 500-600 миллионов рублей, для этого понадобится привлечение заемных средств и банковских кредитов. Экс-мэр отметил, что на само строительство уйдет два-три года.