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Posted 23 января, 03:42

Published 23 января, 03:42

Modified 23 января, 03:53

Updated 23 января, 03:53

Экс-мэр Тобольска собирается открыть ресторан и отель с омским предпринимателем

Экс-мэр Тобольска планирует запустить бизнес с омским предпринимателем

23 января 2025, 03:42
Фото: 1MI. Экс-мэр Тобольска собирается открыть ресторан и отель с омским предпринимателем
Омский бизнесмен является владельцем ООО «Дарина».

По данным «72.RU», в Тобольске в подгорной части города собираются открыть новый отель и ресторан. Проект реализует бывший мэр города Аркадий Елфимов в партнерстве с омским предпринимателем Святославом Капустиным. В декабре прошлого года они создали компанию ООО «Начало истории», которая займется ресторанным бизнесом, доставкой продуктов и гостиничным сервисом.

Согласно данным Rusprofile, уставной капитал компании достигает 40 млн рублей.

ООО «Начало Истории»
ООО «Начало Истории». Фото: Rusprofile

Елфимов рассказал, что их план — реставрировать торговые ряды. На этой территории предполагается разместить отель и ресторан, в котором будет предложена традиционная сибирская кухня. Однако проект находится на стадии разработки, и пока только идет создание проектно-сметной документации.

По словам Елфимова, реализация задуманного займет не менее года, так как предстоит пройти многочисленные согласования. Строительство обойдется примерно в 500-600 миллионов рублей, для этого понадобится привлечение заемных средств и банковских кредитов. Экс-мэр отметил, что на само строительство уйдет два-три года.

Напомним, что Святослав Капустин с 2023 года является владельцем ООО «Дарина», зарегистрированного еще в 1995 году. Также омский предприниматель вошел в наш топ-100 богатых людей Омской области — 2023, заняв позицию в разделе «Многоимущие».

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#Диана Рязанцева#Бизнес#Омск#Омская область#Инвестиции#Строительство#Ресторан#Отель#Святослав Капустин#Тобольск
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