Экс-мэр Тобольска планирует запустить бизнес с омским предпринимателем

Posted 23 января, 03:42
Published 23 января, 03:42
Modified 23 января, 03:53
Updated 23 января, 03:53
По данным «72.RU», в Тобольске в подгорной части города собираются открыть новый отель и ресторан. Проект реализует бывший мэр города Аркадий Елфимов в партнерстве с омским предпринимателем Святославом Капустиным. В декабре прошлого года они создали компанию ООО «Начало истории», которая займется ресторанным бизнесом, доставкой продуктов и гостиничным сервисом.
Согласно данным Rusprofile, уставной капитал компании достигает 40 млн рублей.
Елфимов рассказал, что их план — реставрировать торговые ряды. На этой территории предполагается разместить отель и ресторан, в котором будет предложена традиционная сибирская кухня. Однако проект находится на стадии разработки, и пока только идет создание проектно-сметной документации.
По словам Елфимова, реализация задуманного займет не менее года, так как предстоит пройти многочисленные согласования. Строительство обойдется примерно в 500-600 миллионов рублей, для этого понадобится привлечение заемных средств и банковских кредитов. Экс-мэр отметил, что на само строительство уйдет два-три года.
Напомним, что Святослав Капустин с 2023 года является владельцем ООО «Дарина», зарегистрированного еще в 1995 году. Также омский предприниматель вошел в наш топ-100 богатых людей Омской области — 2023, заняв позицию в разделе «Многоимущие».