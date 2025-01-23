Будет суд: омич убил свою тетю и пытался сдать украденное в ломбард

Posted 23 января, 05:59
Published 23 января, 05:59
Modified 23 января, 06:18
Updated 23 января, 06:18
В Омске прокуратура передала в суд дело о жестоком убийстве 39-летней женщины. Обвиняемый — 30-летний местный житель, который признан виновным в убийстве, краже и угоне автомобиля.
Прокуратура Омской области сообщает, что все произошло 30 июня 2024 года, когда мужчина в наркотическом опьянении поссорился с родственницей, у которой он гостил. В ходе ссоры омич сначала ударил женщину, а потом задушил ее тросом. После этого он забрал у жертвы золотые украшения на сумму 54 тысячи рублей, положил тело в багажник машины хозяйки и уехал в Муромцевский район.
Тело женщины он спрятал в лесу, а затем, управляя машиной убитой, попал в ДТП в Горьковском районе. Через некоторое время полиция нашла автомобиль женщины, а подозреваемый был задержан, когда пытался продать украденные украшения в ломбарде.
В ходе допросов мужчина признался в убийстве и показал место, где спрятал тело. Теперь дело направлено в Советский районный суд Омска, а обвиняемому грозит до 15 лет тюрьмы.
Напомним, 19-летний сын погибшей на следующий день после убийства обратился в полицию, сообщив о пропаже матери.