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Posted 23 января, 05:59

Published 23 января, 05:59

Modified 23 января, 06:18

Updated 23 января, 06:18

Убийство родственницы, кража и угон: в Омске будут судить 30-летниего мужчину

Будет суд: омич убил свою тетю и пытался сдать украденное в ломбард

23 января 2025, 05:59
Фото: Изображение Midjourney. Убийство родственницы, кража и угон: в Омске будут судить 30-летниего мужчину

В Омске перед судом предстанет 39-летний мужчина за убийство своей тети

Мужчина в момент преступления находился в состоянии наркотического опьянения.

В Омске прокуратура передала в суд дело о жестоком убийстве 39-летней женщины. Обвиняемый — 30-летний местный житель, который признан виновным в убийстве, краже и угоне автомобиля.

Прокуратура Омской области сообщает, что все произошло 30 июня 2024 года, когда мужчина в наркотическом опьянении поссорился с родственницей, у которой он гостил. В ходе ссоры омич сначала ударил женщину, а потом задушил ее тросом. После этого он забрал у жертвы золотые украшения на сумму 54 тысячи рублей, положил тело в багажник машины хозяйки и уехал в Муромцевский район.

Омич ударил тетю, а потом начал душить ее тросом
Омич ударил тетю, а потом начал душить ее тросом
Омич ударил тетю, а потом начал душить ее тросом
Омич ударил тетю, а потом начал душить ее тросом. Фото: Прокуратура Омской области

Тело женщины он спрятал в лесу, а затем, управляя машиной убитой, попал в ДТП в Горьковском районе. Через некоторое время полиция нашла автомобиль женщины, а подозреваемый был задержан, когда пытался продать украденные украшения в ломбарде.

В ходе допросов мужчина признался в убийстве и показал место, где спрятал тело. Теперь дело направлено в Советский районный суд Омска, а обвиняемому грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, 19-летний сын погибшей на следующий день после убийства обратился в полицию, сообщив о пропаже матери.

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#Диана Рязанцева#ДТП#Омск#Задержание#Прокуратура#Убийство#Ломбард#Ссора#Тюрьма#Советский районный суд#Наркотическое опьянение
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