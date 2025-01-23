Будет суд: омич убил свою тетю и пытался сдать украденное в ломбард

Прокуратура Омской области сообщает, что все произошло 30 июня 2024 года, когда мужчина в наркотическом опьянении поссорился с родственницей, у которой он гостил. В ходе ссоры омич сначала ударил женщину, а потом задушил ее тросом. После этого он забрал у жертвы золотые украшения на сумму 54 тысячи рублей, положил тело в багажник машины хозяйки и уехал в Муромцевский район.