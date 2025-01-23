gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 января, 08:36

Published 23 января, 08:36

Modified 23 января, 08:58

Updated 23 января, 08:58

Австралийские страусы Степанида и Яша

Без мам, пап и ипотеки. Страусы из Большереченского зоопарка переехали в новый дом

23 января 2025, 08:36
Фото: Большереченский зоопарк. Австралийские страусы Степанида и Яша

Страусов-старожилов из Большереченского зоопарка переселили в новый вольер

Для австралийских птиц оборудовали теплый вольер площадью 50 квадратных метров. Он оснащен смотровыми окнами для посетителей зоопарка.

В Большереченском зоопарке для страусов Степаниды и Яши построили новый дом. Об этом 23 января сообщили в паблике зверинца. Австралийские птицы носят статус «Почетных старожилов Большереченского зоопарка».

«Несмотря на то, что эму благодаря оперению способны адаптироваться к различным условиям и достойно переносить сибирские морозы, мы ежегодно, с наступлением холодов, переводили их с открытой экспозиции в теплое помещение для благополучной зимовки, где они, к сожалению, были недоступны для просмотра. Но теперь гости зоопарка смогут лицезреть наших подопечных круглогодично, ведь новый вольер оборудован экспозиционными окнами», — сообщили в зоопарке.

Площадь утепленного вольера составляет 50 квадратных метров. Открытая территория для прогулок в теплое время в 10 раз больше.

Вольер оборудован смотровыми окнами
Вольер оборудован смотровыми окнами
Вольер оборудован смотровыми окнами
Вольер оборудован смотровыми окнами. Фото: Большереченский зоопарк

В дикой природе эму обитают на просторных участках, заросших низкорослыми деревьями. Эти птицы распространены на большей части Австралии, но избегают густонаселенных районов и засушливых зон.

Ранее Город55 рассказывал, куда пропала медведица Думка из Большереченского зоопарка. Посетители не видели северную красавицу с декабря и стали беспокоиться.

Не видели два месяца. Стало известно, что случилось с омской медведицей Думкой
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Омская область#Зоопарк#Животные#Большереченский зоопарк#Большеречье#Новоселье#Птицы#Окружающая среда
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика