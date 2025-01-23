Без мам, пап и ипотеки. Страусы из Большереченского зоопарка переехали в новый дом

Posted 23 января, 08:36
Published 23 января, 08:36
Modified 23 января, 08:58
Updated 23 января, 08:58
В Большереченском зоопарке для страусов Степаниды и Яши построили новый дом. Об этом 23 января сообщили в паблике зверинца. Австралийские птицы носят статус «Почетных старожилов Большереченского зоопарка».
«Несмотря на то, что эму благодаря оперению способны адаптироваться к различным условиям и достойно переносить сибирские морозы, мы ежегодно, с наступлением холодов, переводили их с открытой экспозиции в теплое помещение для благополучной зимовки, где они, к сожалению, были недоступны для просмотра. Но теперь гости зоопарка смогут лицезреть наших подопечных круглогодично, ведь новый вольер оборудован экспозиционными окнами», — сообщили в зоопарке.
Площадь утепленного вольера составляет 50 квадратных метров. Открытая территория для прогулок в теплое время в 10 раз больше.
В дикой природе эму обитают на просторных участках, заросших низкорослыми деревьями. Эти птицы распространены на большей части Австралии, но избегают густонаселенных районов и засушливых зон.
Ранее Город55 рассказывал, куда пропала медведица Думка из Большереченского зоопарка. Посетители не видели северную красавицу с декабря и стали беспокоиться.