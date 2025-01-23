Бастрыкин взял под контроль дело об аварийном доме с износом 86% в Омске

Жителям предложили переехать в маневренное жилье в общежитии, но оно непригодно для жизни из-за отсутствия отопления и коммунальных долгов. Благоустроенную квартиру семье омички не предоставили, а стоимость выкупа квартиры, по результатам экспертизы, была занижена.