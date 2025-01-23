Бастрыкин взял под контроль дело об аварийном доме с износом 86% в Омске

Posted 23 января, 03:09
Published 23 января, 03:09
Modified 23 января, 03:15
Updated 23 января, 03:15
Информационный центр СК России сообщает, что жительница Омска обратилась в приемную главы СК РФ Александра Бастрыкина с жалобой на затягивание расселения аварийного дома, построенного в 1962 году. Отмечается, что здание изношено на 86%.
Жителям предложили переехать в маневренное жилье в общежитии, но оно непригодно для жизни из-за отсутствия отопления и коммунальных долгов. Благоустроенную квартиру семье омички не предоставили, а стоимость выкупа квартиры, по результатам экспертизы, была занижена.
По этому обращению начата проверка. Александр Бастрыкин поручил руководителю омского управления СК Виталию Батищеву отчитаться о ходе и результатах расследования, взяв дело под личный контроль.
Напомним, жилье признали аварийным еще в 2020 году. Дом продолжает разрушаться, а в квартирах появилась плесень.