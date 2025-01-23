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Posted 23 января, 03:09

Published 23 января, 03:09

Modified 23 января, 03:15

Updated 23 января, 03:15

Бастрыкин взял под контроль проверку по аварийному дому в Омске

Бастрыкин взял под контроль дело об аварийном доме с износом 86% в Омске

23 января 2025, 03:09
Фото: 1MI. Бастрыкин взял под контроль проверку по аварийному дому в Омске
Омичка обратилась к Бастрыкину с жалобой.

Информационный центр СК России сообщает, что жительница Омска обратилась в приемную главы СК РФ Александра Бастрыкина с жалобой на затягивание расселения аварийного дома, построенного в 1962 году. Отмечается, что здание изношено на 86%.

Жителям предложили переехать в маневренное жилье в общежитии, но оно непригодно для жизни из-за отсутствия отопления и коммунальных долгов. Благоустроенную квартиру семье омички не предоставили, а стоимость выкупа квартиры, по результатам экспертизы, была занижена.

По этому обращению начата проверка. Александр Бастрыкин поручил руководителю омского управления СК Виталию Батищеву отчитаться о ходе и результатах расследования, взяв дело под личный контроль.

Напомним, жилье признали аварийным еще в 2020 году. Дом продолжает разрушаться, а в квартирах появилась плесень.

Многодетная семья из Омска в аварийном доме: Бастрыкин взял дело под личный контроль
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#Диана Рязанцева#Омск#Аварийное жилье#Проверка#Расследование#Александр Бастрыкин#Плесень#Жилищные проблемы
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