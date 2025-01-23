«Авангард» подписал контракт с тренером, который займется травмированными игроками

Posted 23 января, 09:08
Published 23 января, 09:08
Modified 23 января, 09:11
Updated 23 января, 09:11
Омский «Авангард» до конца сезона-2024/2025 заключил контракт с тренером Станиславом Заборниковым. Он будет отвечать за работу с травмированными хоккеистами, в том числе в «Омских Крыльях» и «Омских Ястребах». Об этом сообщили сегодня, 23 января, в социальных сетях клуба.
Заборников является воспитанником нижнекамского «Нефтехимика». Выступал в различных клубах МХЛ и ВХЛ. В декабре 2016 года подписал контракт с хабаровским «Амуром» и 16 февраля 2017 года сыграл единственный матч в КХЛ — в гостях против «Витязя» (3:2 Б).
В качестве тренера проводил всесезонные сборы для игроков МХЛ, ВХЛ и КХЛ.
Накануне «Авангард» провел в Екатеринбурге матч против «Автомобилиста». «Ястребы» уступили с минимальным счетом — 2:1.