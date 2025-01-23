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Posted 23 января, 09:08

Published 23 января, 09:08

Modified 23 января, 09:11

Updated 23 января, 09:11

Станислав Заборников

«Авангард» подписал контракт с тренером, который займется травмированными игроками

23 января 2025, 09:08
Фото: ХК Авангард. Станислав Заборников
Станислав Заборников, помимо основной команды, будет также тренировать травмированных хоккеистов из «Омских Ястребов» и «Омских Крыльев».

Омский «Авангард» до конца сезона-2024/2025 заключил контракт с тренером Станиславом Заборниковым. Он будет отвечать за работу с травмированными хоккеистами, в том числе в «Омских Крыльях» и «Омских Ястребах». Об этом сообщили сегодня, 23 января, в социальных сетях клуба.

Заборников является воспитанником нижнекамского «Нефтехимика». Выступал в различных клубах МХЛ и ВХЛ. В декабре 2016 года подписал контракт с хабаровским «Амуром» и 16 февраля 2017 года сыграл единственный матч в КХЛ — в гостях против «Витязя» (3:2 Б).

В качестве тренера проводил всесезонные сборы для игроков МХЛ, ВХЛ и КХЛ.

Накануне «Авангард» провел в Екатеринбурге матч против «Автомобилиста». «Ястребы» уступили с минимальным счетом — 2:1.

Вторая неудача подряд: «Авангард» на выезде проиграл «Автомобилисту»
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#Евгений Игишев#Спорт#КХЛ#Травмы#Восстановление#Тренер#МХЛ#ВХЛ#Хоккейный клуб Авангард
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