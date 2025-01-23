«Авангард» подписал контракт с тренером, который займется травмированными игроками

Омский «Авангард» до конца сезона-2024/2025 заключил контракт с тренером Станиславом Заборниковым. Он будет отвечать за работу с травмированными хоккеистами, в том числе в «Омских Крыльях» и «Омских Ястребах». Об этом сообщили сегодня, 23 января, в социальных сетях клуба.