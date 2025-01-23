Апелляционный суд заново рассмотрит дело об изъятии земли рядом с омским Дендросадом

Восьмой арбитражный апелляционный суд отменил одно из решений Арбитражного суда Омской области, касающееся земельного участка в районе омского Дендросада. Город55 писал о ходе этой судебной тяжбы. Омский арбитраж признал, что ряд земельных участков, купленных семьей известного строителя Сергея Оркиша у омской мэрии в 2000-х годах, должен быть возвращен муниципалитету, так как при покупке стоимость объектов была занижена. Оркиш подал апелляционную жалобу и, как теперь выяснилось, добился положительного для себя эффекта.