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Posted 23 января, 08:49

Published 23 января, 08:49

Modified 23 января, 08:49

Updated 23 января, 08:49

Сергей Оркиш добился пересмотра дела об изъятии земли у омского Дендросада

Апелляционный суд заново рассмотрит дело об изъятии земли рядом с омским Дендросадом

23 января 2025, 08:49
Фото: 1MI.

Сергей Оркиш добился пересмотра дела об изъятии земли у омского Дендросада

Суд первой инстанции принял решение, не известив заинтересованных третьих лиц.

Восьмой арбитражный апелляционный суд отменил одно из решений Арбитражного суда Омской области, касающееся земельного участка в районе омского Дендросада. Город55 писал о ходе этой судебной тяжбы. Омский арбитраж признал, что ряд земельных участков, купленных семьей известного строителя Сергея Оркиша у омской мэрии в 2000-х годах, должен быть возвращен муниципалитету, так как при покупке стоимость объектов была занижена. Оркиш подал апелляционную жалобу и, как теперь выяснилось, добился положительного для себя эффекта.

«Сегодня Восьмой арбитражный апелляционный суд по процессуальным мотивам в связи с неизвещением судом о процессе отдельных граждан, привлеченных к участию в деле в качестве третьих лиц, отменил одно из решений (об истребовании земельного участка на территории Дендросада) и перешел к рассмотрению дела по правилам, установленным для рассмотрения дел в суде первой инстанции», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Омской области.

Предварительное судебное заседание состоится 3 марта. При этом в суде второй инстанции продолжается рассмотрение еще 2 апелляционных жалоб, связанных с земельными участками в районе Дендросада.

Битва за изъятую землю: Оркиш пытается вернуть себе участки у омского Дендросада
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#Николай Эйхвальд#Омск#Суд#Новости#Дендросад#Сергей Оркиш
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