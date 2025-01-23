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Posted 23 января, 09:53

Published 23 января, 09:53

Modified 23 января, 10:35

Updated 23 января, 10:35

Апарт-отель рядом с Омской крепостью получил разрешение на ввод в эксплуатацию

Апарт-отель рядом с Омской крепостью признали готовым к работе

23 января 2025, 09:53
Фото: департамент архитектуры и градостроительства администрации Омска.

Апарт-отель рядом с Омской крепостью получил разрешение на ввод в эксплуатацию

Это 12-этажное здание было построено в историческом центре города компанией, аффилированной с агрегатным заводом.

Департамент архитектуры и градостроительства администрации Омска выдал разешение на ввод в эксплуатацию апарт-отеля, расположенного в доме №3 по улице Победы в Центральном округе. Это здание, расположенное рядом с Омской крепостью, у самого устья Оми.

«Площадь помещений — 26 576,8 кв. м., — рассказали в депархе. — Здание переменной этажности, 6-12 этажей, в том числе 2 подземных, где размещена парковка на 170 мест. В гостинице 5 лифтов, 79 номеров, ресторан и 2 спа-центра».
Фото: Департамент архитектуры и градостроительства администрации Омска

Разрешение на строительство было выдано в сентябре 2016 года. В роли застройщика выступает акционерное общество «Бизнес-Технологии», аффилированное с омским агрегатным заводом.

Напомним: строительство высотной коммерческой недвижимости в историческом центре Омска с самого начала вызывало бурные протесты местных краеведов и профессионального сообщества. В частности, архитектор Никита Шалмин констатировал, что «улица Достоевского — восточная граница крепостного плаца, выходила на береговую линию, теперь упирается во двор апарт-отеля, в загрузку его ресторана». Тем не менее здание было достроено, а в ближайшее время оно, по-видимому, начнет принимать постояльцев.

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#Николай Эйхвальд#Омск#Строительство#Омская крепость#Новости#Депарх#Апарт-отель
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