Апарт-отель рядом с Омской крепостью признали готовым к работе

Напомним: строительство высотной коммерческой недвижимости в историческом центре Омска с самого начала вызывало бурные протесты местных краеведов и профессионального сообщества. В частности, архитектор Никита Шалмин констатировал, что «улица Достоевского — восточная граница крепостного плаца, выходила на береговую линию, теперь упирается во двор апарт-отеля, в загрузку его ресторана». Тем не менее здание было достроено, а в ближайшее время оно, по-видимому, начнет принимать постояльцев.