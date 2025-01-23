Актриса из Омска снялась в сериале на ТНТ и рассказала о преображении своей героини

Posted 23 января, 12:47
Published 23 января, 12:47
Modified 23 января, 14:45
Updated 23 января, 14:45
3 февраля в 19:00 на телеканале ТНТ выйдет первая серия четвертого сезона сериала «Патриот» (16+), одну из главных ролей в нем играет омская актриса Алена Савастова. Девушка исполнила роль Кати и рассказала, как беременность повлияла на мировосприятие ее героини.
«Катюха преобразилась в четвертом сезоне. Она ждет ребеночка и готовится стать матерью. Проходит все стадии своей беременности. Ей хочется, чтобы у ее ребеночка было все, что необходимо. И чем больше, тем лучше: и красивая коляска, и вещичек куча и игрушек море. А сейчас она беременна, ее нужно беречь и лелеять. В этом сезоне Катюха меньше красится и не наряжается, как раньше. Почти весь сезон она выглядит по-домашнему, естественно. Она вся в своих делах и решает жизненные проблемы», — рассказала актриса.
Помимо Алены, к своим ролям вернулись Анастасия Талызина, Алексей Базанов, Дмитрий Журавлев, Владимир Афанасьев, Владимир Сычев, Гриша Дудник, Антон Риваль, Валентина Лукащук и другие. Авторская группа также осталась прежней: сценаристы — Леонид Коньшин, Сергей Андриянов, Алексей Базанов и Александр Кагарманов; режиссер — Николай Бурлак.
Ранее Город55 писал, что актера омского ТЮЗа Александра Карпова номинировали на «Золотую маску». Он поборется за награду в категории «Лучшая мужская роль второго плана. Драматический спектакль» за роль Свидригайлова в спектакле «Преступление и наказание» (16+) по роману Ф. М. Достоевского.