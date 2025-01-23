Актриса из Омска снялась в сериале на ТНТ и рассказала о преображении своей героини

Ранее Город55 писал, что актера омского ТЮЗа Александра Карпова номинировали на «Золотую маску». Он поборется за награду в категории «Лучшая мужская роль второго плана. Драматический спектакль» за роль Свидригайлова в спектакле «Преступление и наказание» (16+) по роману Ф. М. Достоевского.