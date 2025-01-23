Актера омского ТЮЗа Александра Карпова номинировали на «Золотую маску»

В общей сложности на премию претендовали изначально 734 спектакля, поставленные в течение театрального сезона 2023–2024 годов. В лонг-лист вошли 92, в том числе 2 спектакля омского ТЮЗа: «Преступление и наказание» и «Манолито Очкарик» (12+). Стоит отметить, что театр только во второй раз оказывается в лонг-лист «Золотой маски» (в первый раз туда вошел спектакль «1984» (18+) в 2016 году).