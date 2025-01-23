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Posted 23 января, 12:33

Published 23 января, 12:33

Modified 23 января, 14:47

Updated 23 января, 14:47

Актер омского ТЮЗа Александр Карпов стал номинантом «Золотой маски»

Актера омского ТЮЗа Александра Карпова номинировали на «Золотую маску»

23 января 2025, 12:33

Актер омского ТЮЗа Александр Карпов стал номинантом «Золотой маски»

Высокую оценку получила игра Карпова в спектакле «Преступление и наказание».

В текущем сезоне российской театральной премии «Золотая маска» на эту престижную награду претендует омский актер. Речь об Александре Карпове из труппы Театра юного зрителя, который номинирован в категории «Лучшая мужская роль второго плана. Драматический спектакль» за роль Свидригайлова в спектакле «Преступление и наказание» (16+) по роману Достоевского.

В общей сложности на премию претендовали изначально 734 спектакля, поставленные в течение театрального сезона 2023–2024 годов. В лонг-лист вошли 92, в том числе 2 спектакля омского ТЮЗа: «Преступление и наказание» и «Манолито Очкарик» (12+). Стоит отметить, что театр только во второй раз оказывается в лонг-лист «Золотой маски» (в первый раз туда вошел спектакль «1984» (18+) в 2016 году).

Имена лауреатов объявят в июне 2025 года.

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#Николай Эйхвальд#Культура#ТЮЗ#Новости#Золотая маска
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