Актера омского ТЮЗа Александра Карпова номинировали на «Золотую маску»

Posted 23 января, 12:33
Published 23 января, 12:33
Modified 23 января, 14:47
Updated 23 января, 14:47
В текущем сезоне российской театральной премии «Золотая маска» на эту престижную награду претендует омский актер. Речь об Александре Карпове из труппы Театра юного зрителя, который номинирован в категории «Лучшая мужская роль второго плана. Драматический спектакль» за роль Свидригайлова в спектакле «Преступление и наказание» (16+) по роману Достоевского.
В общей сложности на премию претендовали изначально 734 спектакля, поставленные в течение театрального сезона 2023–2024 годов. В лонг-лист вошли 92, в том числе 2 спектакля омского ТЮЗа: «Преступление и наказание» и «Манолито Очкарик» (12+). Стоит отметить, что театр только во второй раз оказывается в лонг-лист «Золотой маски» (в первый раз туда вошел спектакль «1984» (18+) в 2016 году).
Имена лауреатов объявят в июне 2025 года.