7 самых известных легенд Омской области

Posted 23 января, 10:49
Published 23 января, 10:49
Modified 23 января, 10:51
Updated 23 января, 10:51
В конце XIX — начале XX веков в столице Омской области жила купчиха Мария Шанина, которая считалась одной из самых богатых местных жительниц. В числе активов она имела швейную мастерскую, доходный дом и ряд магазинов. Когда произошла революция, Шанина пыталась бежать, но, согласно легенде, была схвачена и расстреляна, однако ее богатств так и не нашли — ни при ней, ни у нее дома.
Впрочем, факт казни омской купчихи большевиками ничем не подтверждается — напротив, согласно свидетельствам ее родственников, Шанина в 1920 году умерла в Москве от брюшного тифа. Но зато ее богатства до сих пор не дают покоя кладоискателям, которые не теряют надежды когда-нибудь отыскать спрятанные сокровища.
Эта легенда гласит, что в самом Омске или где-то на территории Омской области припрятана часть золотого запаса Российской Империи, привезенная сюда адмиралом Александром Колчаком во время Гражданской войны. Впоследствии часть золота нашли, но лишь его незначительное количество. Считается, что основной клад может быть сокрыт на дне Иртыша, в городских подземельях Омска или закопан за городской чертой.
Согласно этой легенде, около 107 тысяч лет до нашей эры, в Омской области, как раз там, где сейчас стоит Омск, в день соединения Трех Лун на слиянии рек Ирий (современное название — Иртыш) и Омь, началось строительство Великого Капища Инглии, сооруженного из урал-камня и представлявшего собой масштабное сооружение, состоящее из четырех храмовых построек — двух подземных и двух наземных.
Впоследствии там, где сегодня располагается административный центр Омской области, вырос Священный Град Богов — Асгард Ирийский. Этот город также стали называть столицей легендарной страны Беловодье, которая часто упоминается в русских народных легендах и преданиях. Впрочем, никакими историческими фактами или находками существование Асгарда не подтверждается.
Если верить этой легенде, то «столица» Омской области полна признаков. В частности, потусторонних сущностей якобы неоднократно видели в парке имени 30-летия ВЛКСМ, где, говорят, раньше было старинное кладбище. Рассказывают, что периодически здесь можно встретить женщину в старинном одеянии или увидеть человеческие силуэты, которые то появляются, то исчезают.
В доходном доме Николая Машинского, где в период Гражданской войны был устроен госпиталь, видели призраков погибших солдат, а в одном из корпусов Омского аграрного университета, говорят, обитает привидение в виде мальчика, бегающего по коридорам и лестницам.
Самым же «реальным» призраком в местных легендах стала некая сущность в Омском историко-краеведческом музее, которую удалось запечатлеть с помощью видеокамеры. На записи видно, что по темным помещениям музея перемещается какая-то непонятная субстанция, на которую сработали датчики движения, тогда как охранники в ходе проверки ничего подозрительного не обнаружили.
А эта популярная легенда Омской области напрямую связана с индийской мифологией. Согласно преданиям, индийское божество Хануман на сибирской земле помог богу Раме победить злые силы. А еще, говорят, на берегу притока Иртыша Тары обитали представители древней цивилизации, оставившие после себя подземный храм, в котором якобы хранится кристалл, с заключенной в него памятью о всех событиях, произошедших со дня сотворения Земли.
В 2000 году исследовавшая предполагаемое местонахождение храма экспедиция заявила о возможном существовании под землей рукотворного тоннеля. С тех пор сюда регулярно приезжают туристы, верящие, что в этом месте находится «Пуп Земли», и здесь можно подзарядиться древней мощной энергией. А местные жители сообщают о том, что время от времени видят в небе очертания лошадей и всадников и слышат пение хора девушек.
Говорят, в столице Омской области есть секретный подземный ход, проложенный между Успенским собором и зданием, в котором ранее располагался НКВД, затем туда же «заселился» КГБ, а сейчас там находится ФСБ. Правда, никто не располагает точной информацией, зачем мог быть выкопан этот подземный тоннель: одни говорят, что это было нужно для эвакуации правительства, другие — что там находились расстрельные подвалы, а кто-то еще утверждает, что в этом месте под землей спрятаны сокровища.
На севере Омской области есть пять озер. Эти водоемы расположены вокруг деревни Окунево и являются местом паломничества туристов не только из России, но и из других стран. По одной из легенд, именно эти озера стали прототипом котлов из сказки «Конек-горбунок», в которых необходимо было искупаться, чтобы омолодиться — древнее предание гласит, что поочередное купание в этих озерах может исцелить любой недуг. А еще одна легенда повествует о том, что именно на дне Шайтан-озера находится древний храм Ханумана с волшебным кристаллом.
Предположительно, все эти озера в Омской области появились в результате падения метеорита, расколовшегося на пять частей, но научного подтверждения этой легенде нет, равно как и опровержения. Целебными считаются три озера — Данилово, Ленево и Щучье. Урманное — оно же Шайтан-озеро — тоже считается целебным, но с оговоркой, что вода в нем мертвая. А еще говорят, что над этим озером видели НЛО.
А вот пятое озеро возле деревни Окунево в Омской области неспроста называется Потаенным — его никто никогда воочию не видел, и оно существует исключительно в местных легендах. Говорят, что этот водоем становится виден лишь тому, кто встал на путь духовного развития и чист душой.