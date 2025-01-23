7 самых известных легенд Омской области

На севере Омской области есть пять озер. Эти водоемы расположены вокруг деревни Окунево и являются местом паломничества туристов не только из России, но и из других стран. По одной из легенд, именно эти озера стали прототипом котлов из сказки «Конек-горбунок», в которых необходимо было искупаться, чтобы омолодиться — древнее предание гласит, что поочередное купание в этих озерах может исцелить любой недуг. А еще одна легенда повествует о том, что именно на дне Шайтан-озера находится древний храм Ханумана с волшебным кристаллом.