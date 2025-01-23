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Posted 23 января, 06:04

Published 23 января, 06:04

Modified 23 января, 06:06

Updated 23 января, 06:06

На базе отдыха будут доступны полеты на воздушном шаре

600 млн инвестиций: что появится на территории базы отдыха «Вокруг света» под Омском

23 января 2025, 06:04
Фото: 1MI. На базе отдыха будут доступны полеты на воздушном шаре

К 2028 году под Омском появится экстремальная база отдыха за 600 млн рублей

Инвестором выступает компания «Омск Сайдинг Инвест» Хусайна Закриева. Первые объекты на территории базы отдыха откроют в 2025 году.

Рядом с Чернолучинской курортной зоной, на территории площадью 70 га, к 2028 году построят базу отдыха «Вокруг неба». Инвестор проекта стоимостью свыше 600 млн рублей — фирма «Омск Сайдинг Инвест» Хусайна Закриева (владелец парка «Вокруг света» и концессионер «Зеленого острова».

«Омск Сайдинг Инвест» специализируется на производстве профнастила и металлочерепицы. Год назад уставный капитал ООО вырос до 10 млн рублей. По итогам 2023 года выручка компании достигла 2 млрд рублей.

Новая база в Омском районе будет рассчитана на одновременное размещение минимум 250 человек. 70 га планируют разделить на пять функциональных зон:

  • «Зона тихого отдыха» — модульные дома в формате «глэмпинг» для проживания;
  • «Зона акватории» — площадки для отдыха на воде;
  • «Зона активного отдыха» — игровые площадки, скейтпарк, кроссфит, площадка приземления парашютистов, трассы для квадроциклов, багги, снегоходов, тюбинг трассы, скалодром;
  • «Досугово-развлекательная зона» — тематическая детская площадка с игровой комнатой, событийный центр, пешеходные зоны, смотровые площадки, подвесной мост над оврагом;
  • «Зона фудкорта».
Ресторан в виде самолета
Ресторан в виде самолета. Фото: Пресс-служба правительства Омской области

Хоть проект и рассчитан до 2028 года, его частичный запуск произойдет уже в этом году. Для омичей и гостей области будут доступны несколько десятков домиков, зона активного отдыха, банные комплексы, ресторан, прокат квадроциклов, снегоходов и багги. Остальные развлечения и фишки получится оценить позже.

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#Юлия Истомина#Бизнес#Омский район
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