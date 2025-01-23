600 млн инвестиций: что появится на территории базы отдыха «Вокруг света» под Омском

Хоть проект и рассчитан до 2028 года, его частичный запуск произойдет уже в этом году. Для омичей и гостей области будут доступны несколько десятков домиков, зона активного отдыха, банные комплексы, ресторан, прокат квадроциклов, снегоходов и багги. Остальные развлечения и фишки получится оценить позже.