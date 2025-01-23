600 млн инвестиций: что появится на территории базы отдыха «Вокруг света» под Омском

Posted 23 января, 06:04
Published 23 января, 06:04
Modified 23 января, 06:06
Updated 23 января, 06:06
Рядом с Чернолучинской курортной зоной, на территории площадью 70 га, к 2028 году построят базу отдыха «Вокруг неба». Инвестор проекта стоимостью свыше 600 млн рублей — фирма «Омск Сайдинг Инвест» Хусайна Закриева (владелец парка «Вокруг света» и концессионер «Зеленого острова».
«Омск Сайдинг Инвест» специализируется на производстве профнастила и металлочерепицы. Год назад уставный капитал ООО вырос до 10 млн рублей. По итогам 2023 года выручка компании достигла 2 млрд рублей.
Новая база в Омском районе будет рассчитана на одновременное размещение минимум 250 человек. 70 га планируют разделить на пять функциональных зон:
Хоть проект и рассчитан до 2028 года, его частичный запуск произойдет уже в этом году. Для омичей и гостей области будут доступны несколько десятков домиков, зона активного отдыха, банные комплексы, ресторан, прокат квадроциклов, снегоходов и багги. Остальные развлечения и фишки получится оценить позже.