Заммэра Москвы Ефимов рассказал о продлении Арбатско-Покровской линии метро

Posted 22 января, 13:03
Published 22 января, 13:03
Modified 22 января, 13:05
Updated 22 января, 13:05
Эту информацию озвучил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, пишет stroi.mos.ru.
Он уточнил, что будут возведены два однопутных тоннеля длиной приблизительно 1,7 километра — от монтажной камеры, расположенной за тупиками станции «Щелковская» на Уральской улице, до станции «Гольяново» на Уссурийской улице.
Для выполнения работ выбраны комплексы «Анастасия» и «Лия». Первый использовался ранее при строительстве Люблинско-Дмитровской, Сокольнической и Солнцевской линий, а также на участках Большого кольца. Комплекс «Лия» также имеет успешный опыт работы на БКЛ и других линиях столичного метро.
По завершении тоннелепроходки предусмотрены засыпка монтажной камеры и благоустройство территории: в районе будет создана новая зеленая аллея для отдыха местных жителей. Как отметил Василий Десятков, глава департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры, этот проект значительно улучшит транспортную доступность для 160 тысяч жителей Гольянова и уменьшит нагрузку на Щелковское шоссе и станцию «Щелковская» на 25%.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о завершении работ в вестибюлях станций «Каширская» и «Физтех».