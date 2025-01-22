Заммэра Москвы Ефимов рассказал о продлении Арбатско-Покровской линии метро

По завершении тоннелепроходки предусмотрены засыпка монтажной камеры и благоустройство территории: в районе будет создана новая зеленая аллея для отдыха местных жителей. Как отметил Василий Десятков, глава департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры, этот проект значительно улучшит транспортную доступность для 160 тысяч жителей Гольянова и уменьшит нагрузку на Щелковское шоссе и станцию «Щелковская» на 25%.