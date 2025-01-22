gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 января, 13:03

Published 22 января, 13:03

Modified 22 января, 13:05

Updated 22 января, 13:05

Заммэра Москвы Ефимов рассказал о продлении Арбатско-Покровской линии метро

Заммэра Москвы Ефимов рассказал о продлении Арбатско-Покровской линии метро

22 января 2025, 13:03
Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
Для создания тоннелей между станциями «Щелковская» и «Гольяново» на Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена будут использоваться два тоннелепроходческих комплекса диаметром шесть метров.

Эту информацию озвучил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, пишет stroi.mos.ru.

Он уточнил, что будут возведены два однопутных тоннеля длиной приблизительно 1,7 километра — от монтажной камеры, расположенной за тупиками станции «Щелковская» на Уральской улице, до станции «Гольяново» на Уссурийской улице.

Для выполнения работ выбраны комплексы «Анастасия» и «Лия». Первый использовался ранее при строительстве Люблинско-Дмитровской, Сокольнической и Солнцевской линий, а также на участках Большого кольца. Комплекс «Лия» также имеет успешный опыт работы на БКЛ и других линиях столичного метро.

По завершении тоннелепроходки предусмотрены засыпка монтажной камеры и благоустройство территории: в районе будет создана новая зеленая аллея для отдыха местных жителей. Как отметил Василий Десятков, глава департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры, этот проект значительно улучшит транспортную доступность для 160 тысяч жителей Гольянова и уменьшит нагрузку на Щелковское шоссе и станцию «Щелковская» на 25%.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о завершении работ в вестибюлях станций «Каширская» и «Физтех».

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика