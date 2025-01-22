Задержки, долги и суд: омская компания «СтройТраст» оказалась в центре скандала

Posted 22 января, 05:13
Published 22 января, 05:13
Modified 22 января, 05:58
Updated 22 января, 05:58
В Омске продолжаются судебные разбирательства с компанией «СтройТраст» и ее руководством, связанным с невыполнением обязательств по крупным строительным проектам. Об этом сообщают «Коммерческие вести».
Компания, ремонтирующая мост у Телецентра, столкнулась с серьезными финансовыми проблемами. Это подтолкнуло судебных приставов наложить арест на ее имущество и счета. В частности, на имущество братьев и отца Акопянов был наложен арест на сумму 47,2 млн рублей, а на счета «СтройТраста» — на 57,5 млн рублей. Эти меры были приняты в рамках иска от поставщика битума ООО «Диамант и К», которое заявило о многомесячных задержках в расчетах.
В 2024 году «СтройТраст» не завершил реконструкцию бульвара Архитекторов, несмотря на выделенные на проект 2,25 млрд рублей, в то время как ремонт моста у Телецентра обошелся в 2,74 млрд.
Ситуация усугубляется множеством исков к компании, которые поступают в арбитражный суд. Только за последние месяцы в адрес «СтройТраста» было подано несколько исков, включая требование выплатить 5,3 млн рублей от ООО «Нортон Сталь Втормет» и 2,5 млн рублей от ООО «АвтоарбатЪ» за оказанные услуги. В середине декабря суд обязал компанию выплатить еще 1,1 млн рублей за использование железнодорожных подъездных путей.
Дело продолжает развиваться. Так, 27 декабря 2024 года Советский районный суд рассматривал просьбу компании «СтройТраст» снять арест с нескольких банковских счетов. Компания указала, что приставы арестовали 21 единицу техники, которая вполне покрывает долг по иску компании «Диамант и К», поставлявшей материалы для строительства. Суд частично удовлетворил просьбу и снял арест с банковских счетов «СтройТраста», но «Диамант и К» не согласилось с этим решением и подало апелляцию в Омский областной суд. Рассмотрение апелляции пока не назначено.
Что касается Акопянов, то они не подавали заявлений по поводу арестов своего имущества, ограничившись обычными протестами их адвокатов во время судебных заседаний.
Напомним, ранее Город55 писал, что ремонт омского бульвара Архитекторов подорожал до 2,2 млрд рублей. Также мэрия Омска наложила штрафы на «СтройТраст» за нарушение сроков ремонта бульвара.