Задержки, долги и суд: омская компания «СтройТраст» оказалась в центре скандала

Компания, ремонтирующая мост у Телецентра, столкнулась с серьезными финансовыми проблемами. Это подтолкнуло судебных приставов наложить арест на ее имущество и счета. В частности, на имущество братьев и отца Акопянов был наложен арест на сумму 47,2 млн рублей, а на счета «СтройТраста» — на 57,5 млн рублей. Эти меры были приняты в рамках иска от поставщика битума ООО «Диамант и К», которое заявило о многомесячных задержках в расчетах.