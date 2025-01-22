Вышла из дома и пропала: в Омске разыскивают 86-летнюю пенсионерку

Posted 22 января, 09:35
Published 22 января, 09:35
Modified 22 января, 12:10
Updated 22 января, 12:10
Волонтеры отряда «ЛизаАлерт» накануне сообщили о поисках 86-летней омички. Пожилая женщина вышла из дома во вторник, 21 января. С тех пор о ее местоположении ничего неизвестно.
Известно, что пенсионерка была одета в синюю куртку, черные сапоги и шапку-ушанку черного цвета. Среди других примет пропавшей: рост 150 см и худощавое телосложение. Фотография омички доступна по ссылке.
Всех, кто видел пенсионерку или располагает сведениями о ее местонахождении, просят позвонить по телефону 88007005452.
Обновлено: омичка найдена.