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Posted 22 января, 09:35

Published 22 января, 09:35

Modified 22 января, 12:10

Updated 22 января, 12:10

В Омске в преддверии 20-градусных морозов пропала 86-летняя старушка

Вышла из дома и пропала: в Омске разыскивают 86-летнюю пенсионерку

22 января 2025, 09:35
Фото: 1MI.

В Омске в преддверии 20-градусных морозов пропала 86-летняя старушка

Пенсионерка пропала 21 января. Волонтеры объявили поиски омички.

Волонтеры отряда «ЛизаАлерт» накануне сообщили о поисках 86-летней омички. Пожилая женщина вышла из дома во вторник, 21 января. С тех пор о ее местоположении ничего неизвестно.

Известно, что пенсионерка была одета в синюю куртку, черные сапоги и шапку-ушанку черного цвета. Среди других примет пропавшей: рост 150 см и худощавое телосложение. Фотография омички доступна по ссылке.

Всех, кто видел пенсионерку или располагает сведениями о ее местонахождении, просят позвонить по телефону 88007005452.

Обновлено: омичка найдена.

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#Юлия Истомина#Омск#Пропавший#Новости#Пропал человек#Лиза Алерт
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