«Вы и так большие деньги получаете»: сотрудники ОмГУ — о скандале с выплатой зарплаты

По его словам, до декабря 2024 года работники, которым полагаются стимулирующие надбавки, получали их ежемесячно. Например, доцент, попавший в «желтую» зону в среднем получал 85 тысяч рублей, а в «зеленую» — 110 тысяч рублей. Кроме того, в позапрошлом году перед Новым годом работникам, которые являются молодыми учеными, выплачивали премии по 50-70 тысяч, добавил омич.