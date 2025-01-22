«Вы и так большие деньги получаете»: сотрудники ОмГУ — о скандале с выплатой зарплаты

Posted 22 января, 07:00
Published 22 января, 07:00
Modified 22 января, 12:25
Updated 22 января, 12:25
С конца декабря в ОмГУ имени Ф. М. Достоевского продолжается очередной скандал. Сотрудники вуза сообщили Городу55, что прямо перед праздниками преподавателей оставили без половины зарплаты. Если быть точнее, их лишили стимулирующих надбавок, из-за чего работники получили вдвое меньше той суммы, на которую рассчитывали. При этом, как рассказали омичи, людей заранее не оповестили, что общая сумма зарплаты сократится.
В итоге денег преподаватели госуниверситета не увидели, а в вузе настаивают, что проблемы нет. В редакцию Города55 тем временем продолжают поступать обращения по поводу урезанных выплат.
Согласно статье 129 ТК РФ к стимулирующим выплатам относятся: доплаты и надбавки стимулирующего характера (устанавливаются работнику за более высокую квалификацию, значительный опыт работы); премии; иные поощрительные выплаты. К стимулирующим выплатам относиться:
Доцент ОмГУ, пожелавший остаться анонимным, рассказал, что никаких конкретных данных ни в локальных актах, ни в документах об оплате труда по поводу стимулирующих выплат не обозначено.
«У доцента оклад 40 тысяч. Все, что касается стимулирующих выплат, обозначается как некий процент от стимулирующего фонда. Он может быть любого размера, и преподаватели университета получают его долю в соответствии со своим положением в рейтинге. Так, у нас есть 45% сотрудников, которые не получают симулирующих вообще, 35% — получают 54% от этого фонда и 20% — получают 46%. Это так называемая „желтая“ и „зеленая“ зона», — объяснил наш источник, знакомый с ситуацией.
Что касается рейтинговой системы распределения стимулирующих надбавок: по словам омича, на некоторых факультетах было давление на преподавателей по поводу публикационной активности в журналах, индексируемых в Scopus и Web of Science.
«Мол, вы и так большие деньги получаете, не бойтесь их потратить на платные публикации, ведь эти суммы ежемесячно возвращаются в полном объеме. Поэтому, условно говоря, если вы хотите остаться на высоких позициях в рейтинге, нет ничего зазорного в том, чтобы заплатить деньги за публикацию, что повысит шансы на высокое положение в рейтинге в следующем году. Давление это оказывалось в связи с тем, что заведующие кафедр и факультеты активно отчитываются по поводу публикационной активности своих сотрудников», — подчеркнул доцент.
По его словам, до декабря 2024 года работники, которым полагаются стимулирующие надбавки, получали их ежемесячно. Например, доцент, попавший в «желтую» зону в среднем получал 85 тысяч рублей, а в «зеленую» — 110 тысяч рублей. Кроме того, в позапрошлом году перед Новым годом работникам, которые являются молодыми учеными, выплачивали премии по 50-70 тысяч, добавил омич.
«В декабре преподаватели, конечно же, ожидали получение стимулирующих выплат в размере, привычных им. Более того, в декабре ректор на встрече с сотрудниками университета говорил, что стимулирующие будут, просто в меньшем объеме. В итоге 27 декабря выяснилось, что никому из профессорско-преподавательского состава не выплатили больше одной-двух тысяч рублей. Это смешно, учитывая, что администрация университета активно говорила о том, что она повысила зарплату преподавателям», — отметил доцент вуза.
Несмотря на многочисленные жалобы со стороны преподавателей, в ОмГУ опровергают всю информацию. В официальном ответе госуниверситета на запрос Города55 сказано, что вуз в своей деятельности руководствуется федеральными законами, локальными нормативными актами, и иными нормативными правовыми актами. И никак иначе.
«В декабре 2024 года заработная плата за декабрь была выплачена работникам ОмГУ 26 декабря 2024 года в полном объеме, в том числе и стимулирующие выплаты, в соответствии с действующим законодательством РФ, локальными нормативными актами ОмГУ», — сообщили в университете, тем самым опровергнув заявления сотрудников вуза.
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Несмотря на официальный комментарий, предоставленный пресс-службой ОмГУ, информацию о невыплате стимулирующих надбавок Городу55 подтвердили еще несколько сотрудников государственного университета.
Так, преподаватель Елена Никитина рассказала, что стимулирующие надбавки выплатили только руководству университета и факультетов. При этом, по ее словам, от администрации университета даже не было предупреждения о возможном снижении зарплаты.
Доцент ОмГУ также сообщил Городу55, что в университете существует профсоюз, который изначально был против условий нового ректора по поводу рейтингового распределения стимулирующих выплат. А в настоящее время члены профсоюза выигрывают суды о незаконной невыплате стимулирующих надбавок за 2023-2024 учебный год. По словам сотрудника вуза, ожидаются изменения всей системы оплаты труда.