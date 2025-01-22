Вторая неудача подряд: «Авангард» на выезде проиграл «Автомобилисту»

Второй период получился вязким и нерезультативным, но несколько моментов все же стоит отметить. В начале отрезка «Авангард» был близок к тому, чтобы выйти вперед. Рид Буше сделал пас в центр зоны, а Дамир Шарипзянов выдержал паузу и попал в нижний угол ворот. Омичи успели порадоваться заброшенной шайбе, но тренерский штаб «Автомобилиста» взял запрос на офсайд. И действительно, судьи определили, что защитник забросил шайбу во время положения «вне игры». После обидного инцидента прессинг со стороны «ястребов» усилился, но соперники выстояли.