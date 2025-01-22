Вторая неудача подряд: «Авангард» на выезде проиграл «Автомобилисту»

Posted 22 января, 18:08
Published 22 января, 18:08
Modified 22 января, 18:08
Updated 22 января, 18:08
Сегодня в Екатеринбурге на стадионе «Уралец» прошел матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Автомобилистом» и «Авангардом». Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев льда. Итог игры решился в последнем отрезке, омичи, которые действовали агрессивно и давили на соперника всю игру, сдали позиции, этим и воспользовались екатеринбуржцы.
Счет в матче на 12-й минуте открыл нападающий «Авангарда» Никита Холодилин, его ассистентами стали Илья Каблуков и Марк Верба. «Ястребы» создавали множество моментов у ворот соперника, но хозяев выручал вратарь Евгений Аликин. Под занавес двадцатиминутки отличился уже «Автомобилист». С передачи Данила Романцева Максим Денежкин сравнял счет, команды ушли на перерыв при счете 1:1.
Второй период получился вязким и нерезультативным, но несколько моментов все же стоит отметить. В начале отрезка «Авангард» был близок к тому, чтобы выйти вперед. Рид Буше сделал пас в центр зоны, а Дамир Шарипзянов выдержал паузу и попал в нижний угол ворот. Омичи успели порадоваться заброшенной шайбе, но тренерский штаб «Автомобилиста» взял запрос на офсайд. И действительно, судьи определили, что защитник забросил шайбу во время положения «вне игры». После обидного инцидента прессинг со стороны «ястребов» усилился, но соперники выстояли.
На 45-й минуте не засчитали гол уже у «Автомобилиста». Кирилл Воробьев отдал передачу на Андрея Обидина, а тот отправил шайбу в сетку, но судьи после видеопросмотра решили отменить ее, так как у хоккеиста хозяев была игра высоко поднятой клюшкой.
За шесть минут до конца третьего периода екатеринбуржцы остались в большинстве и Брукс Мэйсек впервые вывел «Автомобилист» вперед, счет стал 2:1. Омичи пытались спасти ситуацию, но хозяева льда перехватили инициативу и почти не выпускали шайбу из зоны Никиты Серебрякова. Итог встречи — 2:1 в пользу уральской команды, для которой эта победа стала седьмой подряд.
Сейчас «Автомобилист» занимает третье место в Восточной конференции КХЛ, имея 62 очка после 47 матчей. «Авангард» провел столько же игр, но набрал лишь 51 очко и располагается на шестой строчке.
Напомним, что один из лидеров «Авангарда» Майкл Маклауд получил травму в недавнем матче и не сможет играть ближайшие несколько недель.