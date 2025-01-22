В вечерний час-пик омские дороги накрыли 9-балльные пробки

Напомним, что с начала первой рабочей недели в новом году на мосту у Телецентра работает реверсивное движение. Такой подход к организации транспортных потоков должен был облегчить обстановку на подъездах к мосту, но, по мнению многих омичей, только усугубил ситуацию.