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Posted 22 января, 12:42

Published 22 января, 12:42

Modified 22 января, 12:42

Updated 22 января, 12:42

Омск накрыли километровые пробки

В вечерний час-пик омские дороги накрыли 9-балльные пробки

22 января 2025, 12:42
Фото: 1MI. Омск накрыли километровые пробки
Больше всего от заторов страдают центральные магистрали.

В среду вечером на омских дорогах снова образовались серьезные пробки. По данным приложения «Яндекс Карты», на некоторых участках сегодня заторы достигают 9 баллов, больше всего от них страдают центральные магистрали.

В пробки попали водители, которые решили проложить маршруты через улицы Орджоникидзе, Герцена и Интернациональную. Из-за аварий заторы возникли на улицах Гагарина, Маршала Жукова и въезде на Фрунзенский мост. Проблемы с движением наблюдаются также на улице Шебалдина, она подсвечена «бордовым» по всей длиннее.

Сложная дорожная ситуация сложилась и на Левом берегу, заторы сковали улицы Конева, 70 лет Октября и 3-ю Енисейскую. Длинная пробка образовалась на подъезде к мосту им. 60-летия ВЛКСМ — на улице Лукашевича.

Скриншот
Скриншот. Фото: Яндекс Карты

Напомним, что с начала первой рабочей недели в новом году на мосту у Телецентра работает реверсивное движение. Такой подход к организации транспортных потоков должен был облегчить обстановку на подъездах к мосту, но, по мнению многих омичей, только усугубил ситуацию.

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#Анастасия Баянова#Пробки#Омск#Омская область#Новости#Затор на дороге#Заторы#Пробка#Яндекс Пробки#Дорожные пробки#Затор
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