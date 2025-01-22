В вечерний час-пик омские дороги накрыли 9-балльные пробки

Posted 22 января, 12:42
Published 22 января, 12:42
Modified 22 января, 12:42
Updated 22 января, 12:42
В среду вечером на омских дорогах снова образовались серьезные пробки. По данным приложения «Яндекс Карты», на некоторых участках сегодня заторы достигают 9 баллов, больше всего от них страдают центральные магистрали.
В пробки попали водители, которые решили проложить маршруты через улицы Орджоникидзе, Герцена и Интернациональную. Из-за аварий заторы возникли на улицах Гагарина, Маршала Жукова и въезде на Фрунзенский мост. Проблемы с движением наблюдаются также на улице Шебалдина, она подсвечена «бордовым» по всей длиннее.
Сложная дорожная ситуация сложилась и на Левом берегу, заторы сковали улицы Конева, 70 лет Октября и 3-ю Енисейскую. Длинная пробка образовалась на подъезде к мосту им. 60-летия ВЛКСМ — на улице Лукашевича.
Напомним, что с начала первой рабочей недели в новом году на мосту у Телецентра работает реверсивное движение. Такой подход к организации транспортных потоков должен был облегчить обстановку на подъездах к мосту, но, по мнению многих омичей, только усугубил ситуацию.