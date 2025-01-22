В Омской области за 2024 год родилось два ребенка с карликовостью

Напомним, ранее Город55 рассказывал, что в 2024-м в регионе появилось на свет 13 962 ребенка, из них 7 539 — это мальчики. При этом рождаемость снижается последние 10 лет. Так, в 2023-м в Омской области было на 8% больше новорожденных.