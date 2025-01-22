В Омской области за 2024 год родилось два ребенка с карликовостью

Posted 22 января, 04:00
Published 22 января, 04:00
Modified 22 января, 04:00
Updated 22 января, 04:00
Дети с редкими генетическими заболеваниями — ахондроплазией — появились на свет в Омской области в минувшем году. Как следует из ответа регионального минздрава на официальный запрос Города55, всего за 2024 год было два новорожденных с карликовостью.
А в 2022 и 2023 годах в регионе рождалось по одному ребенку с таким заболеванием.
Ахондроплазия — генетическое заболевание, при котором у человека нарушается рост костей скелета и основания черепа. Врожденная патология возникает на фоне генетической мутации. Признаки болезни заметны у ребенка сразу после рождения. По медицинской статистике, на 10 тысяч новорожденных детей с ахондроплазией появляется на свет один ребенок.
Напомним, ранее Город55 рассказывал, что в 2024-м в регионе появилось на свет 13 962 ребенка, из них 7 539 — это мальчики. При этом рождаемость снижается последние 10 лет. Так, в 2023-м в Омской области было на 8% больше новорожденных.