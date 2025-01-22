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Posted 22 января, 04:00

Published 22 января, 04:00

Modified 22 января, 04:00

Updated 22 января, 04:00

В Омской области за 2024 год родилось два ребенка с карликовостью

В Омской области за 2024 год родилось два ребенка с карликовостью

22 января 2025, 04:00
Фото: 1MI.
Актуальные данные Городу55 предоставили в региональном минздраве.

Дети с редкими генетическими заболеваниями — ахондроплазией — появились на свет в Омской области в минувшем году. Как следует из ответа регионального минздрава на официальный запрос Города55, всего за 2024 год было два новорожденных с карликовостью.

А в 2022 и 2023 годах в регионе рождалось по одному ребенку с таким заболеванием.

Ахондроплазия — генетическое заболевание, при котором у человека нарушается рост костей скелета и основания черепа. Врожденная патология возникает на фоне генетической мутации. Признаки болезни заметны у ребенка сразу после рождения. По медицинской статистике, на 10 тысяч новорожденных детей с ахондроплазией появляется на свет один ребенок.

Напомним, ранее Город55 рассказывал, что в 2024-м в регионе появилось на свет 13 962 ребенка, из них 7 539 — это мальчики. При этом рождаемость снижается последние 10 лет. Так, в 2023-м в Омской области было на 8% больше новорожденных.

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#Юлия Истомина#Эксклюзивы#Омск#Омская область#Минздрав#Дети#Медицина#Рождаемость#Новости
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