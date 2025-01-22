В Омской области существенно сократилось количество фальшивых денег

Posted 22 января, 11:33
Published 22 января, 11:33
Modified 22 января, 11:33
Updated 22 января, 11:33
В омском отделении Банка России рассказали, что в 2024 году в регионе было выявлено 33 поддельные банкноты, это на 27 меньше, чем в 2023 году. Количество фальшивых пятитысячных купюр сократилось вдвое (с 30 до 16), банкнот номиналом 1000 рублей — с 19 до 10. Поддельных монет в прошедшем году не нашли вовсе.
Отмечается, что тенденция снижения подделок сохраняется уже несколько лет. Чтобы не стать жертвой обмана, замуправляющего омским отделением Илья Плиндер рекомендует проверять купюры по защитным признакам, а также использовать приложение «Банкноты Банка России».
Ранее Город55 рассказывал, чем жители региона обманывали банки и граждан в 2024 году.