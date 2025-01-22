В Омской области существенно сократилось количество фальшивых денег

В омском отделении Банка России рассказали, что в 2024 году в регионе было выявлено 33 поддельные банкноты, это на 27 меньше, чем в 2023 году. Количество фальшивых пятитысячных купюр сократилось вдвое (с 30 до 16), банкнот номиналом 1000 рублей — с 19 до 10. Поддельных монет в прошедшем году не нашли вовсе.