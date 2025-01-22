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Posted 22 января, 11:33

Published 22 января, 11:33

Modified 22 января, 11:33

Updated 22 января, 11:33

В регионе обнаружили 33 поддельные купюры

В Омской области существенно сократилось количество фальшивых денег

22 января 2025, 11:33
Фото: 1MI. В регионе обнаружили 33 поддельные купюры
Всего в 2024 году в регионе нашли 33 ненастоящие банкноты.

В омском отделении Банка России рассказали, что в 2024 году в регионе было выявлено 33 поддельные банкноты, это на 27 меньше, чем в 2023 году. Количество фальшивых пятитысячных купюр сократилось вдвое (с 30 до 16), банкнот номиналом 1000 рублей — с 19 до 10. Поддельных монет в прошедшем году не нашли вовсе.

Отмечается, что тенденция снижения подделок сохраняется уже несколько лет. Чтобы не стать жертвой обмана, замуправляющего омским отделением Илья Плиндер рекомендует проверять купюры по защитным признакам, а также использовать приложение «Банкноты Банка России».

Ранее Город55 рассказывал, чем жители региона обманывали банки и граждан в 2024 году.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Деньги#Фальшивые купюры#Новости#Подделка#Купюры#Фальшивые деньги
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