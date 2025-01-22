В Омской области под руководством Хоценко прошел штаб по капремонту школ и больниц

Posted 22 января, 10:12
Published 22 января, 10:12
Modified 22 января, 10:14
Updated 22 января, 10:14
Сегодня в Омске под руководством губернатора Виталия Хоценко состоялся штаб по вопросам капремонта школ и больниц, а также возведения модульных медобъектов. Участие в нем приняли руководители отраслевых ведомств, муниципалитетов и подрядных организаций.
В минувшем году обновили Богословскую, Любинскую и Новопокровскую школу. Последняя в ближайшие дни распахнет свои двери после завершенного ремонта. Продолжаются строительные работы в школах в Колосовке и Муромцево.
В рамках ремонтной кампании с двухгодичным циклом идут работы в 19 образовательных учреждениях, из них 14 находятся на территории Омска. Высокая степень готовности присутствует в Казачьей кадетской школе-интернате имени Д. Т. Язова, школе №107 в Омске, Тевризской СОШ №2 и Троицкой школе в Омском районе.
«На обновление средних учебных заведений по президентской программе модернизации школьных систем образования в Омской области на 2025 год предусмотрено свыше 1 млрд рублей. Губернатор требует, чтобы производство работ на каждом объекте было организовано с соблюдением графиков и выдерживало установленные сроки», — отметили в пресс-службе облправительства.
В настоящий момент, помимо этого, стартует отбор подрядчиков, которые отремонтируют еще 7 учебных заведений. Виталий Хоценко держит вопросы ремонта и строительства школ на постоянном контроле.
Что касается учреждений здравоохранения, то в 2024 году ремонт затронул 115 объектов. В текущем году запланирован капремонт 118 объектов на общую сумму свыше 1,7 млрд рублей. Подрядчики уже заходят на стройплощадки. Также в 2025-м установят 14 современных ФАПов и одну врачебную амбулаторию. Контракты на поставку и монтаж конструкций уже заключены.