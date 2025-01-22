В Омской области под руководством Хоценко прошел штаб по капремонту школ и больниц

Что касается учреждений здравоохранения, то в 2024 году ремонт затронул 115 объектов. В текущем году запланирован капремонт 118 объектов на общую сумму свыше 1,7 млрд рублей. Подрядчики уже заходят на стройплощадки. Также в 2025-м установят 14 современных ФАПов и одну врачебную амбулаторию. Контракты на поставку и монтаж конструкций уже заключены.