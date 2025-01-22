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Posted 22 января, 13:46

Published 22 января, 13:46

Modified 22 января, 13:46

Updated 22 января, 13:46

Омский метромост

В омской мэрии задумались над вводом реверсивного движения на городских дорогах

22 января 2025, 13:46
Фото: gorod55.ru. Омский метромост
Мэр Шелест отметил, что готов к предложениям от омичей, где они хотели бы видеть такую организацию движения.

Мэр города Сергей Шелест рассказал, планируется ли вводить реверсивное движение на омских улицах после эксперимента на мосту им. 60-летия ВЛКСМ. По словам градоначальника, такая возможность не исключена для дорог, где часто появляются пробки, о своих предложениях омичи всегда могут сообщать мэрии.

«Мы всегда готовы к конструктивным предложениям», — сказал Сергей Шелест во время прямой линии «Вечернего Омска».

Напомним, что недавно специалисты оценили промежуточные результаты реверсивного движения, организованного на омском мосту имени 60 лет ВЛКСМ.

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