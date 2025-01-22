В омской мэрии задумались над вводом реверсивного движения на городских дорогах

Posted 22 января, 13:46
Published 22 января, 13:46
Modified 22 января, 13:46
Updated 22 января, 13:46
Мэр города Сергей Шелест рассказал, планируется ли вводить реверсивное движение на омских улицах после эксперимента на мосту им. 60-летия ВЛКСМ. По словам градоначальника, такая возможность не исключена для дорог, где часто появляются пробки, о своих предложениях омичи всегда могут сообщать мэрии.
«Мы всегда готовы к конструктивным предложениям», — сказал Сергей Шелест во время прямой линии «Вечернего Омска».
Напомним, что недавно специалисты оценили промежуточные результаты реверсивного движения, организованного на омском мосту имени 60 лет ВЛКСМ.