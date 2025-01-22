В омской мэрии задумались над вводом реверсивного движения на городских дорогах

Мэр города Сергей Шелест рассказал, планируется ли вводить реверсивное движение на омских улицах после эксперимента на мосту им. 60-летия ВЛКСМ. По словам градоначальника, такая возможность не исключена для дорог, где часто появляются пробки, о своих предложениях омичи всегда могут сообщать мэрии.