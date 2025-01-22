В Омск планирует приехать глава Минпросвещения РФ Кравцов

Кроме того, на встрече в Госдуме Смолин и Кравцов обсудили тему образования инвалидов и развитие образования в Омской области. Глава Минпросвещения намерен работать с нашим регионом и помочь ремонту омских школ, детских садов, колледжей и ОмГПУ.