В Омск планирует приехать глава Минпросвещения РФ Кравцов

Posted 22 января, 02:05
Published 22 января, 02:05
Modified 22 января, 02:05
Updated 22 января, 02:05
Городу55 стало известно, что Омскую область может посетить глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. Об этом рассказал депутат Госдумы от Омской области Олег Смолин.
«Дата известна, но пока ее озвучивать не будем, поскольку она может измениться», — отметил депутат.
Кроме того, на встрече в Госдуме Смолин и Кравцов обсудили тему образования инвалидов и развитие образования в Омской области. Глава Минпросвещения намерен работать с нашим регионом и помочь ремонту омских школ, детских садов, колледжей и ОмГПУ.
Добавим, что ранее Олег Смолин рассказывал о визите главы федерального министерства высшего образования и науки Валерия Фалькова в Омскую область.