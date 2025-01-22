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Posted 22 января, 07:29

Published 22 января, 07:29

Modified 22 января, 08:01

Updated 22 января, 08:01

Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского повысит цены на обучение

В ОмГУ подорожает обучение: сколько придется платить студентам с 1 марта

22 января 2025, 07:29
Фото: Диана Рязанцева. gorod55.ru. Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского повысит цены на обучение

С 1 марта в классическом университете Омска поднимут стоимость обучения

Больше всего придется платить студентам факультета культуры и искусств.

С 1 марта 2025 года в Омском государственном университете имени Ф. М. Достоевского изменятся расценки на обучение, о чем официально сообщается на сайте вуза. Подорожание коснется студентов всех курсов бакалавриата, магистратуры и аспирантуры, обучающихся на контрактной основе.

Так, для студентов факультета истории, теологии и международных отношений стоимость одного семестра бакалавриата вырастет с 67 810 до 69 785 рублей. Сюда входят направления: социология, политология, международные отношения, история, педагогическое образование, теология, а также музеология и охрана объектов культурного и природного наследия. Стоимость обучения на направлении «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья» незначительно снизилась: теперь семестр бакалавриате обойдется в 94 426 рублей вместо прежних 94 546 рублей. Однако магистранты этого направления, несмотря на снижение стоимости, будут платить больше всех — 100 445 рублей за семестр вместо 102 801 рублей.

Особенно заметен рост цен для студентов факультета культуры и искусств, где стоимость некоторых направлений достигает 138 253 рублей за семестр, что традиционно делает его самым дорогим в университете.

Обучение на программах аспирантуры также подорожало. Стоимость одного семестра теперь составляет от 90 005 до 92 921 рублей, в зависимости от направления подготовки.

Полный список обновленных цен на все направления и уровни подготовки доступен на официальном сайте ОмГУ.

Напомним, ранее Город55 писал о невыплатах полагающих денег перед праздниками преподавателям ОмГУ.

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#Диана Рязанцева#Омск#Цены#Обучение#ОмГУ#Подорожание#Бакалавриат#Магистратура#Аспирантура#Стоимость обучения
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