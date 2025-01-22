В ОмГУ подорожает обучение: сколько придется платить студентам с 1 марта

Так, для студентов факультета истории, теологии и международных отношений стоимость одного семестра бакалавриата вырастет с 67 810 до 69 785 рублей. Сюда входят направления: социология, политология, международные отношения, история, педагогическое образование, теология, а также музеология и охрана объектов культурного и природного наследия. Стоимость обучения на направлении «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья» незначительно снизилась: теперь семестр бакалавриате обойдется в 94 426 рублей вместо прежних 94 546 рублей. Однако магистранты этого направления, несмотря на снижение стоимости, будут платить больше всех — 100 445 рублей за семестр вместо 102 801 рублей.