Наледь на дорогах: во время жуткой метели в Омске произошло 28 ДТП

Posted 22 января, 06:51
Published 22 января, 06:51
Modified 22 января, 07:04
Updated 22 января, 07:04
Утро 22-го января в Омске началось с непогоды. На город и область обрушились снегопад и сильный ветер. Из-за метели с 7:00 до 10:00 произошло 28 аварий без пострадавших. Об этом Городу55 рассказала начальник отделения пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Омской области Наталья Бобылева.
По ее словам, почти все ДТП произошли в городе. Количество происшествий увеличилось из-за того, что при понижении температуры воздуха на дорогах образовалась наледь.
«На протяжении нескольких дней на территории нашего региона прогнозируется ухудшение погодных условий. Сотрудники Госавтоинспекции предупреждают, что на данный момент закрыты некоторые участки федеральной автодороги Челябинск-Новосибирск, а также региональная автодорога Федоровка-Александровка. Мы рекомендуем водителям не совершать дальние поездки и по возможности остаться дома. Если все-таки есть необходимость куда-то поехать, то соблюдайте правила дорожного движения и не совершайте необдуманных маневров», — сообщила Наталья Бобылева.
Также сегодня около семи утра на улице Берникова, вблизи дома №30 омич на иномарке сбил 10-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребенку понадобилась помощь медиков.
А подробнее о последствиях непогоды и как их устраняют, Город55 рассказывал в этом материале.