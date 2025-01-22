Наледь на дорогах: во время жуткой метели в Омске произошло 28 ДТП

Утро 22-го января в Омске началось с непогоды. На город и область обрушились снегопад и сильный ветер. Из-за метели с 7:00 до 10:00 произошло 28 аварий без пострадавших. Об этом Городу55 рассказала начальник отделения пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Омской области Наталья Бобылева.