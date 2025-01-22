«Территория запущена»: в Омске решили «благоустроить» Старозагородную рощу

Posted 22 января, 12:05
Published 22 января, 12:05
Modified 22 января, 13:25
Updated 22 января, 13:25
На заседании омского архитектурно-градостроительного совета, которое прошло сегодня, 22 января, речь зашла в том числе о Старозагородной роще. Заместитель министра экологии и природных ресурсов Омской области Вадим Матвеев рассказал собравшимся, что этот парк решено «благоустроить» и что проведен конкурс, по итогам которого нашелся исполнитель — некоммерческая организация «Доминанта-тон» из Москвы.
«Проанализировав состояние парка, увидели его плохое состояние, — объяснил чиновник. — Заросли, мусор. Парк пользуется успехом у людей, ведущих странный образ жизни, из-за чего из водоемов каждый день достают разные предметы…».
О том, что именно планируется сделать со Старозагородной рощей, рассказал московский архитектор Владислав Кунин.
«Очевидно, что территория запущена, есть свалки, зоны, которые требуют переосмысления, — уточнил он. — Решено развивать ее не как парк, а как рекреационную ландшафтную зону».
Представленный градсовету план предполагает создание зоны для йоги, зоны мостков, детской площадки, амфитеатра, парка ландшафтных зон Сибири — «озеро Байкал, озеро Чаны, Красноярские столбы, Васюганские болота». Капитального строительства на территории рощи не будет — только «некапитальное строительство и благоустройство».
У архитекторов возникли совершенно очевидные в этой ситуации вопросы.
«Как будете показывать эти объекты? — спросил один из членов совета. — Красноярские столбы, Васюганские болота — как все это будет выглядеть?».
Кунин пообещал прислать материалы, в которых «парк ландшафтных зон» показан более детально.
Еще один вопрос, ставший скорее риторическим, — «Как проводился конкурс, если местные архитекторы в нем не участвовали?». Присланный из Москвы проект члены совета раскритиковали как «типовой», «явно ошибочный с точки зрения подходов, подъездов, обслуживания» и просто «никакой». В итоге было решено вернуться к этому вопросу позже: архитекторы просто устали после затяжного обсуждения благоустройства сквера у кинотеатра «Маяковский».
Стоит отметить, что компания «Доминанта-тон», которой руководит Дмитрий Кучер, разрабатывала концепции благоустройства общественных пространств в различных городах России. Среди последних работ — проект благоустройства набережной реки Северный Донец в Белгороде, Вокзальной площади и улицы Вокзальной во Владимире, капремонта улиц Малышева и Владимира Высоцкого в Екатеринбурге.