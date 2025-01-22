«Территория запущена»: в Омске решили «благоустроить» Старозагородную рощу

Еще один вопрос, ставший скорее риторическим, — «Как проводился конкурс, если местные архитекторы в нем не участвовали?». Присланный из Москвы проект члены совета раскритиковали как «типовой», «явно ошибочный с точки зрения подходов, подъездов, обслуживания» и просто «никакой». В итоге было решено вернуться к этому вопросу позже: архитекторы просто устали после затяжного обсуждения благоустройства сквера у кинотеатра «Маяковский».