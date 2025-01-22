Стало известно за какие ИТ-чемпионаты будут давать баллы при поступлении в 2025 году

Posted 22 января, 11:58
Published 22 января, 11:58
Modified 22 января, 11:58
Updated 22 января, 11:58
В 2024 году в Омской области стартовал марафон ИТ-чемпионатов, в нем приняли участие более 6 000 дошкольников, школьников и студентов региона. В этом году марафон включен в перечень мероприятий Молодежной столицы России и сможет помочь участникам поступить в ведущие вузы города на бакалавриат, магистратуру и аспирантуру.
Вот список ИТ-чемпионатов, которые пройдут в Омске в 2025 году, первый из них стартует уже в марте:
Напомним, что ранее в ОмГУ им. Достоевского рассказали, сколько бюджетных мест ждет абитуриентов в 2025 году. Всего предусмотрено 724 бюджетных места, большая часть из них — для поступающих на бакалавриат и специалитет.