Стало известно за какие ИТ-чемпионаты будут давать баллы при поступлении в 2025 году

В 2024 году в Омской области стартовал марафон ИТ-чемпионатов, в нем приняли участие более 6 000 дошкольников, школьников и студентов региона. В этом году марафон включен в перечень мероприятий Молодежной столицы России и сможет помочь участникам поступить в ведущие вузы города на бакалавриат, магистратуру и аспирантуру.