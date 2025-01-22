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Posted 22 января, 11:58

Published 22 января, 11:58

Modified 22 января, 11:58

Updated 22 января, 11:58

Победители ИТ-марафона

Стало известно за какие ИТ-чемпионаты будут давать баллы при поступлении в 2025 году

22 января 2025, 11:58
Фото: ОмГТУ. Победители ИТ-марафона
В 2024 году в ИТ-чемпионатах приняли участие более 6 000 омичей разного возраста.

В 2024 году в Омской области стартовал марафон ИТ-чемпионатов, в нем приняли участие более 6 000 дошкольников, школьников и студентов региона. В этом году марафон включен в перечень мероприятий Молодежной столицы России и сможет помочь участникам поступить в ведущие вузы города на бакалавриат, магистратуру и аспирантуру.

Вот список ИТ-чемпионатов, которые пройдут в Омске в 2025 году, первый из них стартует уже в марте:

  • Чемпионат по гонке дронов «АэроСТЭМ»;
  • Чемпионат робототехники и инноваций «ИнноТехОмск»;
  • Чемпионат по информационной безопасности OmCTF;
  • Чемпионат «Технологии больших данных и искусственного интеллекта»;
  • Чемпионат цифровых проектов «Цифровая магистраль»;
  • Чемпионат по разработке игрового дизайна и игр для мобильных устройств и персональных компьютеров GameJam.

Напомним, что ранее в ОмГУ им. Достоевского рассказали, сколько бюджетных мест ждет абитуриентов в 2025 году. Всего предусмотрено 724 бюджетных места, большая часть из них — для поступающих на бакалавриат и специалитет.

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