Штормовой ветер и -30: когда в Омск вернется хорошая погода

Posted 22 января, 08:49
Published 22 января, 08:49
Modified 22 января, 08:51
Updated 22 января, 08:51
Синоптики Обь-Иртышского УГМС предупредили жителей Омской области, что непогода будет весь день в среду, 22 января. До самой ночи ожидается ветер до 24 м/с, снег, метель, гололедица и температура воздуха ниже -20 градусов.
По данным сервиса Ventusky, в четверг, 23 января, столбик термометра опустится до -27 градусов, осадки не ожидаются. В ночь на пятницу, 24 января, похолодает до -30 градусов, а днем температура будет в пределах -20 градусов. На выходных, 25 и 26 января, в регионе потеплеет до -12… -15 градусов.
В МЧС рекомендуют омичам на время непогоды воздержаться от продолжительного пребывания на улице, дальних и длительных поездок.
«При прогреве автомобиля ни в коем случае не используйте самодельные или непредназначенные для прогрева автомобиля устройства. Будьте осторожны при эксплуатации электроприборов и отопительных печей. На автодорогах соблюдайте скоростной режим и дистанцию», — добавили в ведомстве.