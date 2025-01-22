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Posted 22 января, 08:49

Published 22 января, 08:49

Modified 22 января, 08:51

Updated 22 января, 08:51

Штормовой ветер и -30: когда в Омск вернется хорошая погода

Штормовой ветер и -30: когда в Омск вернется хорошая погода

22 января 2025, 08:49
Фото: 1MI.
Ближайшие несколько дней жителей региона ждут морозы.

Синоптики Обь-Иртышского УГМС предупредили жителей Омской области, что непогода будет весь день в среду, 22 января. До самой ночи ожидается ветер до 24 м/с, снег, метель, гололедица и температура воздуха ниже -20 градусов.

По данным сервиса Ventusky, в четверг, 23 января, столбик термометра опустится до -27 градусов, осадки не ожидаются. В ночь на пятницу, 24 января, похолодает до -30 градусов, а днем температура будет в пределах -20 градусов. На выходных, 25 и 26 января, в регионе потеплеет до -12… -15 градусов.

Фото: Ventusky

В МЧС рекомендуют омичам на время непогоды воздержаться от продолжительного пребывания на улице, дальних и длительных поездок.

«При прогреве автомобиля ни в коем случае не используйте самодельные или непредназначенные для прогрева автомобиля устройства. Будьте осторожны при эксплуатации электроприборов и отопительных печей. На автодорогах соблюдайте скоростной режим и дистанцию», — добавили в ведомстве.
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#Ольга Скворцова#Погода#Снег#Омск#Омская область#Безопасность#Штормовое предупреждение#МЧС#Метель#Температура#Ветер
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