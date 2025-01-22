Штормовой ветер и -30: когда в Омск вернется хорошая погода

По данным сервиса Ventusky, в четверг, 23 января, столбик термометра опустится до -27 градусов, осадки не ожидаются. В ночь на пятницу, 24 января, похолодает до -30 градусов, а днем температура будет в пределах -20 градусов. На выходных, 25 и 26 января, в регионе потеплеет до -12… -15 градусов.