Сегодня в Омске: жуткие морозы, отключение отопления и дети-карлики

Сегодня утром, когда на Омскую область нагрянул жуткий мороз, жители домов в районе улиц 22 Апреля, 50 лет Октября, 50 лет Профсоюзов и проспекта Мира столкнулись с отключением отопления и горячей воды. По словам жительницы пятиэтажки на Мира, 100Б, отключения происходят уже третий день подряд. В «Тепловой компании» Городу55 сообщили, что работы на тепловых сетях на улице 50 лет Профсоюзов, 113 в настоящий момент завершены. Всего под отключение попали 26 объектов.