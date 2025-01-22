Сегодня в Омске: жуткие морозы, отключение отопления и дети-карлики

Posted 22 января, 14:10
Published 22 января, 14:10
Modified 22 января, 14:10
Updated 22 января, 14:10
Новость №1. Омскую область накрыли холода и метели
Сегодня Омская область оказалась в зоне антициклона, с самого утра регион накрыли сильный снегопад, порывы ветра до 25 м/с и резкое понижение температуры воздуха. Такие условия сказались на многих сферах жизни города. Из-за непогоды Омск оказался парализован, пробки на некоторых участках достигали 10 баллов, на трассах приходилось перекрывать движение, участилось и количество аварий.
Новость №2. В жуткий мороз омичи из Нефтяников остались без отопления
Сегодня утром, когда на Омскую область нагрянул жуткий мороз, жители домов в районе улиц 22 Апреля, 50 лет Октября, 50 лет Профсоюзов и проспекта Мира столкнулись с отключением отопления и горячей воды. По словам жительницы пятиэтажки на Мира, 100Б, отключения происходят уже третий день подряд. В «Тепловой компании» Городу55 сообщили, что работы на тепловых сетях на улице 50 лет Профсоюзов, 113 в настоящий момент завершены. Всего под отключение попали 26 объектов.
Новость №3. В прошлом году в регионе появились дети с редкими генетическими заболеваниями
В 2024 году в Омской области появились на свет дети с редким генетическим заболеванием — ахондроплазией. Как следует из ответа регионального минздрава на официальный запрос Города55, всего за 2024 год было два новорожденных с карликовостью. А в 2022 и 2023 годах в регионе рождалось по одному ребенку с таким заболеванием.