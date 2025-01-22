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Posted 22 января, 14:10

Published 22 января, 14:10

Modified 22 января, 14:10

Updated 22 января, 14:10

Иллюстрация

Сегодня в Омске: жуткие морозы, отключение отопления и дети-карлики

22 января 2025, 14:10
Фото: gorod55.ru. Иллюстрация
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Омскую область накрыли холода и метели

Сегодня Омская область оказалась в зоне антициклона, с самого утра регион накрыли сильный снегопад, порывы ветра до 25 м/с и резкое понижение температуры воздуха. Такие условия сказались на многих сферах жизни города. Из-за непогоды Омск оказался парализован, пробки на некоторых участках достигали 10 баллов, на трассах приходилось перекрывать движение, участилось и количество аварий.

28 ДТП, огромные пробки и ограничения: последствия жуткой непогоды в Омске
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Новость №2. В жуткий мороз омичи из Нефтяников остались без отопления

Сегодня утром, когда на Омскую область нагрянул жуткий мороз, жители домов в районе улиц 22 Апреля, 50 лет Октября, 50 лет Профсоюзов и проспекта Мира столкнулись с отключением отопления и горячей воды. По словам жительницы пятиэтажки на Мира, 100Б, отключения происходят уже третий день подряд. В «Тепловой компании» Городу55 сообщили, что работы на тепловых сетях на улице 50 лет Профсоюзов, 113 в настоящий момент завершены. Всего под отключение попали 26 объектов.

Достали обогреватели: омичи из Нефтяников остались без отопления в 20-градусный мороз
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Новость №3. В прошлом году в регионе появились дети с редкими генетическими заболеваниями

В 2024 году в Омской области появились на свет дети с редким генетическим заболеванием — ахондроплазией. Как следует из ответа регионального минздрава на официальный запрос Города55, всего за 2024 год было два новорожденных с карликовостью. А в 2022 и 2023 годах в регионе рождалось по одному ребенку с таким заболеванием.

В Омской области за 2024 год родилось два ребенка с карликовостью
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