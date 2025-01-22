Самарская фирма предложила проект города-спутника Омска на землях «Оши»

Основная претензия заключалась в том, что гипотетический «город-спутник» не вписан в существующий город с его дорогами, инженерными коммуникациями и т. п. Омским архитекторам нужна «общая планировочная схема». Их самарские коллеги отвечали, что сначала нужно внести определенные изменения в генплан Омска и в правила землепользования и застройки, но с ними никто не согласился. На данный момент члены совета не понимают, есть ли в принципе перспективы у жилищной застройки в этой части города. Одна из ключевых проблем — дороги.