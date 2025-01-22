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Posted 22 января, 10:58

Published 22 января, 10:58

Modified 22 января, 13:26

Updated 22 января, 13:26

Самарская фирма предложила проект города-спутника Омска на землях «Оши»

Самарская фирма предложила проект города-спутника Омска на землях «Оши»

22 января 2025, 10:58
Фото: Николай Эйхвальд. gorod55.ru.
Строительство должно развернуться между Московкой и Морозовкой.

На сегодняшнем заседании омского архитектурно-градостроительного совета речь шла, помимо всего прочего, о планах строительства на территории птицефабрики компании «Оша», проданной когда-то с торгов. Соответствующий участок земли купило ООО «Абсолют» из Самары, которое теперь предложило план масштабного строительства.

В проекте говорится о «городе-спутнике» Омска с населением в 40-50 тысяч человек, школами, детскими садами и поликлиниками. Располагаться он будет на стыке Омска с Омским районом, по обе стороны городской границы, между Московкой, Морозовкой и Ракитинкой. Разработкой проекта занималась архитектурная компания «Простор», но членов совета увиденное явно не удовлетворило.

Фото: Департамент архитектуры и градостроительства Омска

Основная претензия заключалась в том, что гипотетический «город-спутник» не вписан в существующий город с его дорогами, инженерными коммуникациями и т. п. Омским архитекторам нужна «общая планировочная схема». Их самарские коллеги отвечали, что сначала нужно внести определенные изменения в генплан Омска и в правила землепользования и застройки, но с ними никто не согласился. На данный момент члены совета не понимают, есть ли в принципе перспективы у жилищной застройки в этой части города. Одна из ключевых проблем — дороги.

«Мы Московку вывезти не можем, а это вообще не вывезем!» — заявил один из членов совета.

В итоге постановили, что концепция нуждается в доработке. Главный архитектор Омска Роман Воробьев поблагодарил представителей «Абсолюта» и «Простора» за то, что те представили проект на рассмотрение на самой ранней стадии.

«У нас бывало так, что в первый раз приходили уже с разрешением на строительство в кармане», — объяснил чиновник.

В случае «города-спутника» есть время для самых радикальных правок, а представительница «Абсолюта» подчеркнула, что ее компания заинтересована в реализации проекта и готова тратить деньги на доработку. Поэтому обсуждения концепции масштабного строительства на востоке Омска продолжатся.

Напомним: руководитель обанкротившейся компании «Оша» регулярно пытается продать очередной актив. В конце 2024 года на торги был выставлен 94-миллионный долг перед «Ошей» еще одной фирмы семьи Веретено — «БМС».

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#Николай Эйхвальд#Омск#Строительство#Новости#Птицефабрика#Город-спутник
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