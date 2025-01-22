Под Омском обнаружили труп геодезиста

В октябре прошлого года, напомним, не стало известного ресторатора Яна Скопина. Недавно новосибирские чиновники добились расторжения договора с компанией «Фэт-Премиум», которая владеет рестораном Skopin в Новосибирске. Ему придется съехать с арендованного помещения.