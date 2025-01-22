Под Омском обнаружили труп геодезиста

Posted 22 января, 10:56
Published 22 января, 10:56
Modified 22 января, 10:58
Updated 22 января, 10:58
В поле в поселке Новоомский Омского района нашли тело 45-летнего мужчины. По информации издания «СуперОмск», погибшим оказался геодезист.
На теле мужчины была зафиксирована рана, похожая на ранение от охотничьего ружья. Другие подробности инцидента пока неизвестны.
В октябре прошлого года, напомним, не стало известного ресторатора Яна Скопина. Недавно новосибирские чиновники добились расторжения договора с компанией «Фэт-Премиум», которая владеет рестораном Skopin в Новосибирске. Ему придется съехать с арендованного помещения.