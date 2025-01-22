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Posted 22 января, 10:56

Published 22 января, 10:56

Modified 22 января, 10:58

Updated 22 января, 10:58

Под Омском обнаружили труп геодезиста

Под Омском обнаружили труп геодезиста

22 января 2025, 10:56
Фото: gorod55.ru.
Погибшему было 45 лет.

В поле в поселке Новоомский Омского района нашли тело 45-летнего мужчины. По информации издания «СуперОмск», погибшим оказался геодезист.

На теле мужчины была зафиксирована рана, похожая на ранение от охотничьего ружья. Другие подробности инцидента пока неизвестны.

В октябре прошлого года, напомним, не стало известного ресторатора Яна Скопина. Недавно новосибирские чиновники добились расторжения договора с компанией «Фэт-Премиум», которая владеет рестораном Skopin в Новосибирске. Ему придется съехать с арендованного помещения.

Мэрия Новосибирска добилась расторжения договора с рестораном умершего Яна Скопина
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#Юлия Истомина#Происшествия#Омск#Труп#Новости#Погибшие
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