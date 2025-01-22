Почти сотня магнитов в животе: омские врачи спасли двухлетнего малыша

Posted 22 января, 03:41
Published 22 января, 03:41
Modified 22 января, 04:20
Updated 22 января, 04:20
«Вести Омск» сообщают, что в Омске хирурги спасли жизнь двухлетнему ребенку, который проглотил 70 магнитных шариков от игрушки. Родители купили эту игрушку, не подозревая о ее опасности, а малыш, играя, начал проглатывать мелкие детали. Этот случай стал уже третьим за последний месяц, когда врачи извлекают из детей инородные предметы.
Ребенка доставили в больницу на скорой помощи с сильной болью в животе и приступами рвоты. После экстренного обследования медики обнаружили в его кишечнике десятки мелких магнитных шариков. Выяснилось, что малыш проглотил их не сразу, а в течение неопределенного времени. Магниты успели распределиться по разным участкам кишечника и начали скрепляться через стенки органов. Это вызвало повреждения тканей и образование серьезных отверстий.
Ситуация требовала немедленного хирургического вмешательства. Операция длилась более четырех часов. Врачи тщательно извлекли все магнитные шарики и наложили 12 внутренних швов на поврежденные участки кишечника. Благодаря профессионализму хирургов, жизнь ребенка удалось спасти.
Медики отмечают, что случаи проглатывания детьми опасных предметов стали происходить все чаще. Во время дежурства врачи минимум дважды сталкиваются с подобными ситуациями. Напомним, ранее Город55 писал, какие предметы врачам приходится доставать из омичей.