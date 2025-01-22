Почти сотня магнитов в животе: омские врачи спасли двухлетнего малыша

Ребенка доставили в больницу на скорой помощи с сильной болью в животе и приступами рвоты. После экстренного обследования медики обнаружили в его кишечнике десятки мелких магнитных шариков. Выяснилось, что малыш проглотил их не сразу, а в течение неопределенного времени. Магниты успели распределиться по разным участкам кишечника и начали скрепляться через стенки органов. Это вызвало повреждения тканей и образование серьезных отверстий.