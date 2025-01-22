Почта России запустила онлайн-управление доставкой пенсий и соцвыплат

Posted 22 января, 18:36
Published 22 января, 18:36
Modified 22 января, 19:20
Updated 22 января, 19:20
Кроме того, в режиме онлайн можно будет получить информацию о пенсиях и социальных выплатах, а также дате выплаты пенсии или пособия и выбрать способы их получения.
Портал newizv.ru отмечает, что этот проект является весьма важным, так как именно данной категории граждан меньше всего коснулась цифровизация. Считается, что пенсионеры плохо ориентируются в цифровых форматах, но большая их часть уже давно освоила новые сервисы. Данный сервис имеет важное социальное значение, так как позволит заметно облегчить жизнь малоподвижным гражданам, которых немало среди этой категории населения. Теперь для того, чтобы оформить заявку на повторную доставку пенсий и пособий на дом или в почтовое отделение либо изменить отделение «Почты России», в котором человек будет получать пенсии и пособия, на срок до трёх месяцев, не нужно выходить из дома. Однако необходимо учитывать, что такая смена возможна лишь в пределах региона проживания и получать выплаты можно будет только в отделении.
Антон Нечаев, директор по развитию продуктов и сервисов «Почты России», отметил, что возможность управления доставкой пенсий и социальных выплат является частью расширения цифровых сервисов компании. Напомним, что в 2023 году «Почта России» запустила внутреннюю информационную систему для контроля доставки пенсий и социальных выплат. Данная система в режиме онлайн проверяет количество визитов почтальона к клиенту, его имя и результат доставки. Если получателя нет дома, почта назначает повторную доставку и контролирует её.