Почта России запустила онлайн-управление доставкой пенсий и соцвыплат

Портал newizv.ru отмечает, что этот проект является весьма важным, так как именно данной категории граждан меньше всего коснулась цифровизация. Считается, что пенсионеры плохо ориентируются в цифровых форматах, но большая их часть уже давно освоила новые сервисы. Данный сервис имеет важное социальное значение, так как позволит заметно облегчить жизнь малоподвижным гражданам, которых немало среди этой категории населения. Теперь для того, чтобы оформить заявку на повторную доставку пенсий и пособий на дом или в почтовое отделение либо изменить отделение «Почты России», в котором человек будет получать пенсии и пособия, на срок до трёх месяцев, не нужно выходить из дома. Однако необходимо учитывать, что такая смена возможна лишь в пределах региона проживания и получать выплаты можно будет только в отделении.