Оцифруем все! Что будет со строительной сферой в Омской области

Posted 22 января, 05:30
Published 22 января, 05:30
Modified 22 января, 05:30
Updated 22 января, 05:30
Все сферы нашей жизни постепенно захватывает цифровизация: какие-то из них раньше, какие-то позже. В минувшем году много о цифровизации говорили в региональном минстрое и «Омсколблстройзаказчике».
Что тормозит ее внедрение во все строительные процессы (характерно это не только для Омской области) и при чем здесь инвестиционная привлекательность региона — разбиралась выпускающий редактор Города55 Юлия Истомина.
Цифровизация в строительстве, особенно государственном, это целый пул проектов, которые рассчитывают внедрить для того, чтобы отрасли жилось и работалось лучше.
«Когда мы говорим про цифровизацию, мы, по сути, возвращаемся к качеству управления капиталом. Это деньги, сроки… Надо, чтобы в нужное время и в нужное место приходили данные капиталы, а для этого нужна информация в онлайн-режиме, здесь и сейчас», — рассказал Городу55 руководитель «Омскоблстройзаказчика» Андрей Бобровников.
В Омской области как раз на базе данного бюджетного учреждения хотят создать центр компетенций, который будет отвечать за развитие трех направлений цифровизации. Это три больных, но очень важных проблемы в строительной сфере, решение которых идет не слишком динамичными темпами.
Первое направление — ГИСОГД, то есть государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности. По задумке, в одном месте должна быть собрана вся информация, необходимая застройщику для принятия решения, можно на таком-то участке строить или нет, будет это дорого или нет. И доступна такая электронная база должна быть по щелчку.
«Открыл, посмотрел, ткнул в участок и увидел, что здесь вокруг есть такие-то ресурсы, а таких-то вещей нет. Эта информационная система должна объединить в себе все сведения о градостроительных регламентах, земельных участках, разрешениях, что на них можно строить, первичной документации, которую мы обычно собираем по полгода по инстанциям. Все это должно быть в одном месте», — пояснил Бобровников.
По этому первому направлению, которое призвано значительно облегчить жизнь всем застройщикам — государственным, жилищным и производственным, центру компетенций предстоит проделать огромную работу и собрать первичную информацию.
«Есть, условно говоря, 10 тысяч населенных пунктов, у каждого из которых имеется своя документация. Где-то она в шкафу хранится, а где-то, возможно, даже и за шкаф упала, в таком случае работать будет не с чем. Сейчас первичная задача — всю базу наполнить информацией и только потом работать с айтишниками на предмет того, как этой информацией пользоваться», — отметил руководитель «Омскоблстройзаказчика».
Пока сложно спрогнозировать, сколько именно времени уйдет на наполнение такой базы. В некоторых регионах, по словам Андрея Бобровникова, даже вводили жесткие, «репрессивные» меры для тех, в чьи задачи входит наполнение электронной базы. Такие «шерифы» для глав населенных пунктов, которые должны были предоставить информацию об участках, чуть ли не рейтинги выстраивали и выкладывали их на стол губернатору.
Когда у Омской области появится такая полностью заполненная электронная база, руководство региона сможет лучше демонстрировать инвестиционную привлекательность того или иного объекта. Сейчас же у застройщиков и потенциальных инвесторов могут быть сложности с поиском мест для своих объектов. Перед тем как собрать всю информацию и проанализировать, в каком месте лучше затевать стройку, им приходится пройти не один круг ада.
В 2024 году уже предприняли ряд шагов по оптимизации градостроительной деятельности в Омской области:
«Почему говорят, что один регион инвестиционно привлекательный, а другой нет? Нет никакого секрета. В одном регионе инвестора „тащат“ и говорят: есть такой участок, вот тут можем попробовать. Ему предлагают выбор. Когда этого нет, инвестор не знает, где приложить свои усилия. Вроде это место посмотрел — интересное, а потом через полгода, когда деньги вложены, выясняется, что тут проблема, например, с электричеством или газом. Тот, кто будет больше настроен на доступность информации, тот и будет выигрывать историю по привлекательности», — уточнил Андрей Бобровников.
Следующее важное направление цифровизации в строительной сфере — работа над внедрением и переходом к ИСУП, платформе управления проектами в строительстве для государственных и муниципальных заказчиков.
По мнению директора «Омскоблстройзаказчика», в эту систему должна поступать максимально правдивая, реальная информация о том, что происходит на стройке и как она ведется. В таком случае удастся грамотно распределить ресурсы — трудовые, материальные и временные.
«Если в одном месте что-то проваливается, зачем морозить деньги там, когда эти ресурсы можно вложить в другое место, и они начнут работать. Управление капиталом — это самый главный вопрос», — рассказал Бобровников.
К государственному строительству это тоже применимо. Хотя, казалось бы, в построенный государственный садик просто вложили деньги, он мало что зарабатывает. Но здесь стоит вспомнить про социальную составляющую и удовлетворенность омичей инфраструктурой вблизи своих домов. Точно никто не расстроится, если в их микрорайоне появится новый детсад, школа или, например, поликлиника.
ИСУП помогает сократить процесс строительства и сделать так, чтобы вложенные в объект деньги начали отрабатывать себя как можно быстрее. В этом заинтересованы как частные инвесторы, так и государственные структуры.
К информационной системе управления проектами в 2024 году в Омской области подключили 83 пользователя. Это государственные заказчики разных уровней. До этого к ИСУП не был подключен ни один пользователь.
Внедрение этой платформы тоже не идет гладко. Проблема состоит в том, что в разных ведомствах есть огромное множество своих электронных систем. Их-то как раз и необходимо для корректной работы интегрировать с ИСУПом и сделать так, чтобы информация в эту общую базу поступала напрямую. Вариант, когда необходимо зайти в одну программу, выписать оттуда на бумажку нужную цифру, открыть ИСУП и забить туда данные, не подходит. Руководитель «Омскоблстройзаказчика» рассчитывает, что в ближайшие год-два от этой модели полностью избавятся.
И, конечно, разработка и внедрение различных платформ с информацией о строительстве будут бесполезны, если застройщики и другие внешние пользователи не будут заинтересованы в их применении.
Третьим направлением работы центра компетенций как раз и должна стать работа с застройщиками.
«Их необходимо подключать в эту систему, максимально популяризировать и объяснять, как использование баз упрощает жизнь. Вот такие глобальные задачи перед центром компетенций стоят», — отметил руководитель «Омскоблстройзаказчика».
В 2024 году Омская область была местом «цифровой прокачки»: к нам съезжались специалисты федерального Минстроя и заинтересованные коллеги из других регионов. Однако пока сложно назвать точные сроки, когда именно все три направления цифровизации начнут на полную действовать в Омской области.
«Этим надо заниматься. Не получится, что оно потихоньку как-то само внедрится. Целый коллектив должен заниматься внедрением цифровизации. Надеюсь, что мы вышли на финишную прямую, осталось получить только финансирование на штат. Минстрой активно этим занимается, подготовил документы, обоснование. Надеюсь, в 2025 году это действительно станет нашей реальной задачей, которой будем заниматься в полный рост», — считает Андрей Бобровников.
Вместо выводов расскажем о небольших шагах региона в плане строительной цифровизации и плюсах, которые она уже принесла.
Во-первых, можно вспомнить строительство поликлиники в Восточном по цифровому двойнику объекта. Еще на этапе проектирования можно учесть абсолютно все необходимые для дальнейшего строительства элементы, а значит избежать ошибок, лишних трат на неучтенные материалы и переноса сроков. По поликлинике в Октябрьском округе благодаря технологии информационного моделирования даже удалось немного сэкономить — 1,9 млн рублей.
Во-вторых, здорово в принятии управленческих решений по ресурсам, людям и финансам помогает единая платформа управления строительными проектами — концентратор, в котором собрана вся входящая информация и документация по объектам. К этой базе данных есть доступ у всех, вплоть до зампреда Правительства РФ Марата Хуснуллина — просто у каждого с показателями под определенный уровень.
Понятно, что от простых омичей цифровизация в строительной сфере и пути ее внедрения немного далеки. Но именно благодаря ей, возможно, в нашем регионе получится забыть о существующих в этой отрасли проблемах, избежать ошибок при проектировании, начать вводить объекты точно в обозначенные сроки, да еще и привлечь новых инвесторов в Омскую область. А здесь уже начнутся плюсы и для экономики региона.