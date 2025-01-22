Оцифруем все! Что будет со строительной сферой в Омской области

Внедрение этой платформы тоже не идет гладко. Проблема состоит в том, что в разных ведомствах есть огромное множество своих электронных систем. Их-то как раз и необходимо для корректной работы интегрировать с ИСУПом и сделать так, чтобы информация в эту общую базу поступала напрямую. Вариант, когда необходимо зайти в одну программу, выписать оттуда на бумажку нужную цифру, открыть ИСУП и забить туда данные, не подходит. Руководитель «Омскоблстройзаказчика» рассчитывает, что в ближайшие год-два от этой модели полностью избавятся.