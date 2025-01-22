Омские ветераны Великой Отечественной войны получат звание Почетных граждан города

Posted 22 января, 12:20
Published 22 января, 12:20
Modified 22 января, 12:20
Updated 22 января, 12:20
Сегодня, 22 января, мэр города Сергей Шелест сообщил, что в преддверии юбилея Великой Победы ветераны Великой Отечественной войны получат звание Почетных граждан Омска.
Сейчас в городе осталось 38 ветеранов. Вопрос о награждении будет обсуждаться на одном из ближайших заседаний Омского городского Совета.
Напомним, что президент России Владимир Путин объявил 2025 год «Годом защитника Отечества», такое решение связано с важной датой — 80-летием Победы в Великой Отечественной войне.