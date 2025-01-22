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Posted 22 января, 12:20

Published 22 января, 12:20

Modified 22 января, 12:20

Updated 22 января, 12:20

В Омске осталось 38 ветеранов.

Омские ветераны Великой Отечественной войны получат звание Почетных граждан города

22 января 2025, 12:20
Фото: 1MI. В Омске осталось 38 ветеранов.
Всего в Омске осталось 38 ветеранов.

Сегодня, 22 января, мэр города Сергей Шелест сообщил, что в преддверии юбилея Великой Победы ветераны Великой Отечественной войны получат звание Почетных граждан Омска.

Сейчас в городе осталось 38 ветеранов. Вопрос о награждении будет обсуждаться на одном из ближайших заседаний Омского городского Совета.

Напомним, что президент России Владимир Путин объявил 2025 год «Годом защитника Отечества», такое решение связано с важной датой — 80-летием Победы в Великой Отечественной войне.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Ветераны#Ветеран#Новости#Почетные граждане Омска#Орден Почета#Почетный гражданин Омской области
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