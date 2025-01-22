Омские дороги в плену снежного циклона: как избежать аварий в такую погоду

Департамент транспорта Омска обратился к горожанам с предупреждением о сложной ситуации на дорогах, вызванной ухудшением погодных условий. В регионе идет сильный снегопад, который сопровождается резким похолоданием. Температура воздуха со вчерашних -3 градусов резко упала до -23 градусов. К выходным синоптики прогнозируют морозы до -30 градусов.