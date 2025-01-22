Омские дороги в плену снежного циклона: как избежать аварий в такую погоду

Posted 22 января, 04:02
Published 22 января, 04:02
Modified 22 января, 04:19
Updated 22 января, 04:19
Департамент транспорта Омска обратился к горожанам с предупреждением о сложной ситуации на дорогах, вызванной ухудшением погодных условий. В регионе идет сильный снегопад, который сопровождается резким похолоданием. Температура воздуха со вчерашних -3 градусов резко упала до -23 градусов. К выходным синоптики прогнозируют морозы до -30 градусов.
Департамент транспорта призывает водителей быть предельно осторожными:
Пешеходов также просят быть внимательными:
Напомним, из-за обильных осадков и гололеда дорожная обстановка в городе значительно усложнилась. Утром 22 января загруженность дорог в Омске достигла критического уровня — пробки оценили в максимальные 10 баллов. Многие автомобилисты оказались в затруднительном положении. Ситуацию усугубили ремонтные работы на ключевых магистралях и несколько серьезных ДТП.