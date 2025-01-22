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Posted 22 января, 04:02

Published 22 января, 04:02

Modified 22 января, 04:19

Updated 22 января, 04:19

Сложная дорожная ситуация в Омске: пробки, гололед и резкое похолодание

Омские дороги в плену снежного циклона: как избежать аварий в такую погоду

22 января 2025, 04:02
Фото: 1MI. Сложная дорожная ситуация в Омске: пробки, гололед и резкое похолодание

Омских водителей предупредили о сложных погодных условиях

Власти напоминают, что безопасность на дороге зависит от ответственности каждого участника движения.

Департамент транспорта Омска обратился к горожанам с предупреждением о сложной ситуации на дорогах, вызванной ухудшением погодных условий. В регионе идет сильный снегопад, который сопровождается резким похолоданием. Температура воздуха со вчерашних -3 градусов резко упала до -23 градусов. К выходным синоптики прогнозируют морозы до -30 градусов.

Департамент транспорта призывает водителей быть предельно осторожными:

  • Соблюдайте безопасную дистанцию между автомобилями.
  • Уменьшайте скорость, особенно на скользких участках.
  • Включайте световые приборы для улучшения видимости.

Пешеходов также просят быть внимательными:

  • Переходите дорогу только на пешеходных переходах или в местах с хорошей видимостью.
  • Используйте световозвращающие элементы на одежде, чтобы вас было видно в темноте.

Напомним, из-за обильных осадков и гололеда дорожная обстановка в городе значительно усложнилась. Утром 22 января загруженность дорог в Омске достигла критического уровня — пробки оценили в максимальные 10 баллов. Многие автомобилисты оказались в затруднительном положении. Ситуацию усугубили ремонтные работы на ключевых магистралях и несколько серьезных ДТП.

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#Диана Рязанцева#ДТП#Дороги#Пробки#Снегопад#Омск#Департамент транспорта#Безопасность#Аварии#Пешеходы#Гололед#Погодные условия#Зимние условия
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