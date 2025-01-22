Омская полиция расследует смерть домашней собаки, подстреленной в СНТ

Полиция начала проверку и активно ищет человека, ответственного за жестокое обращение с животным. По информации, полученной в ходе опроса местных жителей, установили личность мужчины, которого подозревают в убийстве собаки. Власти просят всех, кто узнал этого человека, сообщить информацию в полицию по номерам телефонов: 79-25-02 или 102. Фотография стрелявшего размещена в официальных группах полиции.