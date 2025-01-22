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Posted 22 января, 06:43

Published 22 января, 06:43

Modified 22 января, 07:07

Updated 22 января, 07:07

Омская полиция расследует жестокое убийство собаки в СНТ «Птицевод-3»

Омская полиция расследует смерть домашней собаки, подстреленной в СНТ

22 января 2025, 06:43
Фото: 1MI. Омская полиция расследует жестокое убийство собаки в СНТ «Птицевод-3»

В Омске разыскивают мужчину, убившего домашнюю собаку в СНТ

Полиция ищет виновника и просит омичей помочь с информацией.

Омская полиция расследует смерть домашней собаки, подстреленной в садоводческом товариществе «Птицевод-3». Женщина, которая стала свидетельницей происшествия, сообщила в полицию, что ее восьмилетняя собака по кличке Сникерс была убита выстрелом неизвестного. Трагедия произошла в дневное время, когда пес оказался на улице. Соседи помогли 44-летней омичке доставить собаку в ближайшую ветеринарную клинику. Однако спасти домашнее животное не удалось.

Собака была убита выстрелом неизвестного мужчины
Собака была убита выстрелом неизвестного мужчины. Фото: Омская полиция

Полиция начала проверку и активно ищет человека, ответственного за жестокое обращение с животным. По информации, полученной в ходе опроса местных жителей, установили личность мужчины, которого подозревают в убийстве собаки. Власти просят всех, кто узнал этого человека, сообщить информацию в полицию по номерам телефонов: 79-25-02 или 102. Фотография стрелявшего размещена в официальных группах полиции.

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#Диана Рязанцева#Полиция#Омск#Убийство#Подозреваемый#Собака#Животное#Отстрел
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