Омичи пожаловались на участившиеся случаи отстрела домашних животных

Под жалобой в сообществе ВКонтакте «Инцидент Омск» разворачиваются ожесточенные обсуждения. Некоторые местные жители задаются вопросом, почему собака гуляла на улице без присмотра. Другие считают, что хозяева несут ответственность за своих питомцев и что нельзя допускать их бесконтрольное поведение. Но есть и те, кто оправдывает действия стрелявшего, высказывая мнение, что человек лишь избавился от бродячей собаки. В комментариях также звучат обвинения, что стрельба связана с личными антипатиями или инцидентами с животными, напугавшими людей.