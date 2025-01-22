Омичи пожаловались на участившиеся случаи отстрела домашних животных

Posted 22 января, 06:17
Published 22 января, 06:17
Modified 22 января, 06:27
Updated 22 января, 06:27
В Омске продолжают поступать тревожные жалобы на случаи отстрела домашних животных. Недавно жители СНТ «Птицевод-3» на Старой Московке стали свидетелями жестокого инцидента — подстрелили домашнего пса по кличке Сникерс. Собака, которой было 8 лет, найдена местными жителями с огнестрельным ранением. Врачи не смогли спасти животное. Этот случай стал третьим за месяц, когда на территории поселка происходят убийства собак. Хозяйка пса заявила, что это был выстрел из самодельного оружия. Женщина обратилась в полицию с заявлением и призывает к общественному обсуждению, чтобы привлечь внимание к этим преступлениям.
Под жалобой в сообществе ВКонтакте «Инцидент Омск» разворачиваются ожесточенные обсуждения. Некоторые местные жители задаются вопросом, почему собака гуляла на улице без присмотра. Другие считают, что хозяева несут ответственность за своих питомцев и что нельзя допускать их бесконтрольное поведение. Но есть и те, кто оправдывает действия стрелявшего, высказывая мнение, что человек лишь избавился от бродячей собаки. В комментариях также звучат обвинения, что стрельба связана с личными антипатиями или инцидентами с животными, напугавшими людей.
«Не оправдываю убийц, но вопрос к хозяевам: почему домашний пес бегает вне домашней территории? Почему его находят соседи? Где в это время были хозяева домашней собачки?».
«Сникерс должен быть на привязи, а не бегать бесконтрольно. Это ваша вина, как хозяев собаки».
«Если начал стрелять, значит скоро и в людей будет».
«Ну следить значит надо за своими питомцами. Если же пристрелили бродягу, ну что поделать? Бывает такая ситуация».
«Так может у кого-то отвращение к собакам, бесконтрольно бегающим по улицам? Может родственника покусали бродячие собаки? Может ребенка напугали? Я думаю, что человек делает работу, которую должна делать администрация».
«Кто-то может грех на душу взять. Это разве человек? Свинья!».
Напомним, ранее Город55 писал о случае нападения стаи бродячих собак на девочку.