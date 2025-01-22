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Posted 22 января, 13:00

Published 22 января, 13:00

Modified 22 января, 13:23

Updated 22 января, 13:23

Омичей предупредили о полном перекрытии моста у Телецентра для уборки снега

Омичей предупредили о полном перекрытии моста у Телецентра для уборки снега

22 января 2025, 13:00
Фото: 1MI.
Движение по мосту будет невозможно сегодня ночью.

Ночью 23 января мост им. 60-летия ВЛКСМ перекроют для очистки от снега и наледи. Работы продлятся с 0:00 до 5:00 часов, после этого движение возобновится в обычном режиме согласно реверсивному расписанию.

«Просьба при планировании поездок учитывать вводимые временные ограничения», — обратился к омичам мэр города Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

Ранее Город55 рассказывал о последствиях жуткой непогоды в Омске, которая накрывает областной центр уже сутки.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Мост#Перекрыто движение#Перекрытие моста#Мост 60-летия BЛКСМ#Новости#Перекрытие дорог#Перекрытие#Мост у телецентра
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