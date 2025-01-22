Омичей предупредили о полном перекрытии моста у Телецентра для уборки снега

Posted 22 января, 13:00
Published 22 января, 13:00
Modified 22 января, 13:23
Updated 22 января, 13:23
Ночью 23 января мост им. 60-летия ВЛКСМ перекроют для очистки от снега и наледи. Работы продлятся с 0:00 до 5:00 часов, после этого движение возобновится в обычном режиме согласно реверсивному расписанию.
«Просьба при планировании поездок учитывать вводимые временные ограничения», — обратился к омичам мэр города Сергей Шелест в своем телеграм-канале.
Ранее Город55 рассказывал о последствиях жуткой непогоды в Омске, которая накрывает областной центр уже сутки.