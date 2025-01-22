Никаких кошек: в омских колониях осужденным не разрешат иметь домашних животных

Posted 22 января, 10:57
Published 22 января, 10:57
Modified 22 января, 11:00
Updated 22 января, 11:00
Заключенным колоний в России хотят разрешить заводить кошек. Об этом сегодня, 22 января, сообщило издание «Лента». В Госдуме посчитали, что общение и игры с пушистыми положительно сказываются на психологическом состоянии осужденных, снижают агрессию и помогают развивать эмпатию.
«Лента» пишет, что такая практика уже существует в Омске и Екатеринбурге. Город55 уточнил информацию в УФСИН России по Омской области.
«В омском УФСИН подобные эксперименты не проводятся и не планируются», — ответили в ведомстве.
Ранее Город55 рассказывал, каких котят продают омичи на сайтах объявлений. Цена на некоторых четвероногих иногда превышает 100 тысяч рублей.