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Posted 22 января, 10:57

Published 22 января, 10:57

Modified 22 января, 11:00

Updated 22 января, 11:00

Заключенным омских колоний не разрешили заводить домашних животных

Никаких кошек: в омских колониях осужденным не разрешат иметь домашних животных

22 января 2025, 10:57
Фото: 1MI.

Заключенным омских колоний не разрешили заводить домашних животных

Считается, что общение с животными снижает агрессию и благоприятно сказывается на ментальном здоровье.

Заключенным колоний в России хотят разрешить заводить кошек. Об этом сегодня, 22 января, сообщило издание «Лента». В Госдуме посчитали, что общение и игры с пушистыми положительно сказываются на психологическом состоянии осужденных, снижают агрессию и помогают развивать эмпатию.

«Лента» пишет, что такая практика уже существует в Омске и Екатеринбурге. Город55 уточнил информацию в УФСИН России по Омской области.

«В омском УФСИН подобные эксперименты не проводятся и не планируются», — ответили в ведомстве.

Ранее Город55 рассказывал, каких котят продают омичи на сайтах объявлений. Цена на некоторых четвероногих иногда превышает 100 тысяч рублей.

Милые и пушистые: смотрим, каких котят продают в Омске за 100 тысяч рублей
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#Евгений Игишев#Омск#УФСИН#Кошки#Госдума#Психологическое состояние
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