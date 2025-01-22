Никаких кошек: в омских колониях осужденным не разрешат иметь домашних животных

Заключенным колоний в России хотят разрешить заводить кошек. Об этом сегодня, 22 января, сообщило издание «Лента». В Госдуме посчитали, что общение и игры с пушистыми положительно сказываются на психологическом состоянии осужденных, снижают агрессию и помогают развивать эмпатию.