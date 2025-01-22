Не только детям: в Омской области с бывшего мужа взыскали алименты на жену

Posted 22 января, 05:38
Published 22 января, 05:38
Modified 22 января, 05:40
Updated 22 января, 05:40
Пресс-служба Омского областного суда сообщает, что в Тюкалинске был рассмотрен случай, когда женщина подала в суд на бывшего мужа, чтобы он выплачивал алименты на ее содержание. Этот случай интересен тем, что алименты не только на детей, но и на бывших супругов тоже могут быть взысканы, если один из них находится в трудной финансовой ситуации.
Женщина и ее бывший муж развелись в сентябре прошлого года, у них есть общий сын, и отец выплачивает алименты на ребенка. Но бывший муж не помогал женщине деньгами для ее собственных нужд.
22-летняя девушка недавно закончила учебу и не могла работать, потому что должна ухаживала за маленьким ребенком. У омички не было других доходов, и все расходы, включая коммунальные платежи и еду, она покрывала сама. В то время как бывший муж работал и имел стабильный доход.
Девушка попросила суд взыскать алименты с бывшего мужа на ее содержание в размере 7 500 рублей — это половина прожиточного минимума для работающих людей. Суд решил, что бывший муж должен платить ей 5 000 рублей, что составляет 33% от прожиточного минимума в Омской области. Алименты будут увеличиваться, если изменится прожиточный минимум.
Суд установил, что экс-супруг обязан платить алименты до тех пор, пока их ребенку не исполнится три года. Решение суда вступило в силу.
Напомним, ранее Город55 писал, что должник по алиментам из Омска прятался в самом необычном месте.