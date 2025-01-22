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Posted 22 января, 05:38

Published 22 января, 05:38

Modified 22 января, 05:40

Updated 22 января, 05:40

Омский суд обязан мужчину обеспечивать бывшую супругу

Не только детям: в Омской области с бывшего мужа взыскали алименты на жену

22 января 2025, 05:38
Фото: Изображение Midjourney. Омский суд обязан мужчину обеспечивать бывшую супругу

Омский суд обязал бывшего мужа выплачивать алименты на содержание жены

Девушка обратилась в суд с просьбой о финансовой поддержке, так как не могла работать и обеспечивать себя.

Пресс-служба Омского областного суда сообщает, что в Тюкалинске был рассмотрен случай, когда женщина подала в суд на бывшего мужа, чтобы он выплачивал алименты на ее содержание. Этот случай интересен тем, что алименты не только на детей, но и на бывших супругов тоже могут быть взысканы, если один из них находится в трудной финансовой ситуации.

Женщина и ее бывший муж развелись в сентябре прошлого года, у них есть общий сын, и отец выплачивает алименты на ребенка. Но бывший муж не помогал женщине деньгами для ее собственных нужд.

22-летняя девушка недавно закончила учебу и не могла работать, потому что должна ухаживала за маленьким ребенком. У омички не было других доходов, и все расходы, включая коммунальные платежи и еду, она покрывала сама. В то время как бывший муж работал и имел стабильный доход.

Девушка попросила суд взыскать алименты с бывшего мужа на ее содержание в размере 7 500 рублей — это половина прожиточного минимума для работающих людей. Суд решил, что бывший муж должен платить ей 5 000 рублей, что составляет 33% от прожиточного минимума в Омской области. Алименты будут увеличиваться, если изменится прожиточный минимум.

Суд установил, что экс-супруг обязан платить алименты до тех пор, пока их ребенку не исполнится три года. Решение суда вступило в силу.

Напомним, ранее Город55 писал, что должник по алиментам из Омска прятался в самом необычном месте.

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#Диана Рязанцева#Омск#Омская область#Суд#Ребенок#Прожиточный минимум#Супруги#Алименты#Бывший муж#Тюкалинск#Семейное право
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