Не только детям: в Омской области с бывшего мужа взыскали алименты на жену

Пресс-служба Омского областного суда сообщает, что в Тюкалинске был рассмотрен случай, когда женщина подала в суд на бывшего мужа, чтобы он выплачивал алименты на ее содержание. Этот случай интересен тем, что алименты не только на детей, но и на бывших супругов тоже могут быть взысканы, если один из них находится в трудной финансовой ситуации.