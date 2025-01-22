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Posted 22 января, 13:55

Published 22 января, 13:55

Modified 22 января, 13:56

Updated 22 января, 13:56

Бульвар Архитекторов могут открыть в начале августа

Названа примерная дата открытия бульвара Архитекторов в Омске

22 января 2025, 13:55
Фото: 1MI. Бульвар Архитекторов могут открыть в начале августа
Сроки окончания реконструкции сегодня назвал мэр города Сергей Шелест.

Сегодня во время прямой линии «Вечернего Омска» мэр города Сергей Шелест рассказал, когда планируется открыть бульвар Архитекторов, где сейчас идет реконструкция.

«Проектная документация разрабатывалась в сжатые сроки, не был учтен целый ряд необходимых работ, которые требуют дополнительного финансирования. Сейчас вопрос с подрядчиком урегулирован, финансирование выделено», — отметил градоначальник.

Работы на объекте возобновятся с приходом теплой погоды, примерный срок открытия бульвара — август 2025 года, по возможности — до Дня города.

Напомним, что недавно омский департамент строительства увеличил стоимость реконструкции бульвара Архитекторов почти на 500 миллионов рублей. Теперь работы оцениваются в более чем 2,2 миллиарда рублей.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Ограничение движения#Новости#Дорожное движение#Бульвар#Движение#Бульвар Архитекторов
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