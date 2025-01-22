Названа примерная дата открытия бульвара Архитекторов в Омске

Posted 22 января, 13:55
Published 22 января, 13:55
Modified 22 января, 13:56
Updated 22 января, 13:56
Сегодня во время прямой линии «Вечернего Омска» мэр города Сергей Шелест рассказал, когда планируется открыть бульвар Архитекторов, где сейчас идет реконструкция.
«Проектная документация разрабатывалась в сжатые сроки, не был учтен целый ряд необходимых работ, которые требуют дополнительного финансирования. Сейчас вопрос с подрядчиком урегулирован, финансирование выделено», — отметил градоначальник.
Работы на объекте возобновятся с приходом теплой погоды, примерный срок открытия бульвара — август 2025 года, по возможности — до Дня города.
Напомним, что недавно омский департамент строительства увеличил стоимость реконструкции бульвара Архитекторов почти на 500 миллионов рублей. Теперь работы оцениваются в более чем 2,2 миллиарда рублей.