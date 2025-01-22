На дополнительный набор в программу «Время героев» подали более 20 тысяч заявок

Posted 22 января, 10:27
Published 22 января, 10:27
Modified 22 января, 10:27
Updated 22 января, 10:27
С началом дополнительной регистрации для участия в программе «Время героев» оставили заявки свыше 20 тысяч человек, общее же число заявок составило почти 65 тысяч. Дополнительный этап регистрации закончится 25 января в 12:00 по московскому времени, до этого момента участникам необходимо пройти тестирование в пункте дистанционной оценки.
После старта федеральной программы «Время героев» подобные инициативы начнут работать во всех регионах России.
«Темпы регистрации на программу „Время героев“ говорят о ее востребованности и актуальности. Президент поручил расширить эту работу на всю страну. Мы готовы делиться опытом и методиками, применяемыми на федеральном уровне», сказал ректор Президентской академии Алексей Комиссаров.
Известно, что уже 18 участников первого потока этой программы получили назначения на ответственные должности, среди которых: полномочный представитель Президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, губернатор Тамбовской области Евгений Первышов и врио губернатора Еврейской автономной области Мария Костюк.