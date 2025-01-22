На дополнительный набор в программу «Время героев» подали более 20 тысяч заявок

С началом дополнительной регистрации для участия в программе «Время героев» оставили заявки свыше 20 тысяч человек, общее же число заявок составило почти 65 тысяч. Дополнительный этап регистрации закончится 25 января в 12:00 по московскому времени, до этого момента участникам необходимо пройти тестирование в пункте дистанционной оценки.