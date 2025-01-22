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Posted 22 января, 10:27

Published 22 января, 10:27

Modified 22 января, 10:27

Updated 22 января, 10:27

Иллюстрации

На дополнительный набор в программу «Время героев» подали более 20 тысяч заявок

22 января 2025, 10:27
Фото: Изображение Midjourney. Иллюстрации
Сейчас общее число заявок на отбор в программу составило почти 65 тысяч.

С началом дополнительной регистрации для участия в программе «Время героев» оставили заявки свыше 20 тысяч человек, общее же число заявок составило почти 65 тысяч. Дополнительный этап регистрации закончится 25 января в 12:00 по московскому времени, до этого момента участникам необходимо пройти тестирование в пункте дистанционной оценки.

После старта федеральной программы «Время героев» подобные инициативы начнут работать во всех регионах России.

«Темпы регистрации на программу „Время героев“ говорят о ее востребованности и актуальности. Президент поручил расширить эту работу на всю страну. Мы готовы делиться опытом и методиками, применяемыми на федеральном уровне», сказал ректор Президентской академии Алексей Комиссаров.

Известно, что уже 18 участников первого потока этой программы получили назначения на ответственные должности, среди которых: полномочный представитель Президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, губернатор Тамбовской области Евгений Первышов и врио губернатора Еврейской автономной области Мария Костюк.

Президентская программа «Время героев» собрала 6640 заявок за первые три дня
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Россия#Новости#Программа «Время героев»#Время героев
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