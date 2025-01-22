Морозы в Омской области: при какой температуре школьников освобождают от учебы

В среду, 22 января, в Омскую область пришли первые серьезные морозы за зиму. В ночь на 23 января в Обь-Иртышском УГМС прогнозируют похолодание до -33 градусов, а в ночь на пятницу, 24 января, до -36 градусов. В связи с этим руководитель регионального минобра Ольга Степанова напомнила, при какой температуре школьники могут быть освобождены от учебных занятий: