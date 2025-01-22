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Posted 22 января, 08:33

Published 22 января, 08:33

Modified 22 января, 08:35

Updated 22 января, 08:35

Омичам напомнили, при какой температуре можно не ходить в школу

Морозы в Омской области: при какой температуре школьников освобождают от учебы

22 января 2025, 08:33
Фото: 1MI.

Омичам напомнили, при какой температуре можно не ходить в школу

Морозы задержатся в нашем регионе до выходных: небольшое потепление наступит в субботу.

В среду, 22 января, в Омскую область пришли первые серьезные морозы за зиму. В ночь на 23 января в Обь-Иртышском УГМС прогнозируют похолодание до -33 градусов, а в ночь на пятницу, 24 января, до -36 градусов. В связи с этим руководитель регионального минобра Ольга Степанова напомнила, при какой температуре школьники могут быть освобождены от учебных занятий:

  • Начальная школа — при температуре ниже -30 градусов;
  • 5-9 классы — при температуре ниже -32 градусов;
  • 10-11 классы — при температуре ниже -35 градусов.
Погода в Омской области 23–25 января
Погода в Омской области 23–25 января. Фото: Обь-Иртышское УГМС

При этом школы продолжают работать, учеба в них будет организована независимо от числа присутствующих на занятиях детей.

Ранее Город55 собрал в отдельном материале все последствия наступившей непогоды в регионе. О количестве ДТП, ограничениях на трассах и отмененных автобусных маршрутах читайте по ссылке.

Наступили морозы: при какой температуре можно не ходить в школу и на работу в Омске
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#Юлия Истомина#Омск#Омская область#Школа#Дети#Новости#Ольга Степанова#Минобразования#Морозы
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