Мобилизация всех ресурсов: как дорожники борются с последствиями непогоды в Омске

Posted 22 января, 05:49
Published 22 января, 05:49
Modified 22 января, 05:51
Updated 22 января, 05:51
Мэр Сергей Шелест рассказал, как дорожники будут бороться с последствиями непогоды и сильной метели в Омске. Днем на улицы отправили 60 единиц специально оборудованной техники, которой предстоит промести проезжую часть.
Работу городских дорожных служб при этом сегодня перевели на усиленный режим, тем более с учетом дальнейшего понижения температуры и ухудшения погодных условий. Вывоз снега сегодня запланирован на девяти улицах:
В ночь на четверг, 23 января, дороги первой категории обработают противогололедными материалами. Это, по мнению Шелеста, позволит омичам завтра беспрепятственно добраться до работы и учебы.
Напомним, что сегодня утром омичи встали в 10-балльные пробки. Из-за непогоды ограничили движение на нескольких участках федеральных трасс, а «Омскоблавтотранс» отменил десятки рейсов по Омской области.