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Posted 22 января, 05:49

Published 22 января, 05:49

Modified 22 января, 05:51

Updated 22 января, 05:51

Регион накрыл мощный снегопад

Мобилизация всех ресурсов: как дорожники борются с последствиями непогоды в Омске

22 января 2025, 05:49
Фото: 1MI. Регион накрыл мощный снегопад

В Омске дорожников из-за мощного снегопада перевели на усиленный режим работы

В дневное время на городские улицы отправили 60 единиц спецтехники: она будет прометать проезжую часть.

Мэр Сергей Шелест рассказал, как дорожники будут бороться с последствиями непогоды и сильной метели в Омске. Днем на улицы отправили 60 единиц специально оборудованной техники, которой предстоит промести проезжую часть.

Работу городских дорожных служб при этом сегодня перевели на усиленный режим, тем более с учетом дальнейшего понижения температуры и ухудшения погодных условий. Вывоз снега сегодня запланирован на девяти улицах:

Список улиц в Омске, с которых вывезут снег
Список улиц в Омске, с которых вывезут снег. Фото: gorod55.ru

В ночь на четверг, 23 января, дороги первой категории обработают противогололедными материалами. Это, по мнению Шелеста, позволит омичам завтра беспрепятственно добраться до работы и учебы.

Напомним, что сегодня утром омичи встали в 10-балльные пробки. Из-за непогоды ограничили движение на нескольких участках федеральных трасс, а «Омскоблавтотранс» отменил десятки рейсов по Омской области.

Из-за жуткой непогоды в Омской области ограничили движение на трассах
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#Юлия Истомина#Дороги#Снегопад#Омск#Уборка снега#Новости#УДХБ
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